年終獎金、壓歲錢入袋　善用存股、借券滾出大財富

▲ 年終、紅包入袋，可利用投資創造更多財富。（圖／記者李佳蓉攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

農曆春節到來，年終獎金、壓歲錢歡喜入袋，凱基證券建議投資人以「存股理財」的方式善用這筆資金，透過定期定額買股與時間複利的加乘效果，讓小錢累積成大財富。

凱基證券表示，即使近年來金融市場震盪加劇，但台股依舊是新興亞洲市場中相對抗跌的股市，適合做為存股之標的。目前台股擁有多項優勢，包括本益比低（全球排名第五）、殖利率高（全球排名第二）及企業成長性佳等，例如0050台灣五十ETF，若在成立初期就每月定期投入一萬元，至今可以累積出345萬，年化的投報率大約6%~7%，投資效益相當優異。

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此外，凱基證券建議投資人在存股期間，更可結合台股借券的服務，將持有的股票做出借，額外再賺取出借收入，活化閒置股票部位，如此可一次擁有股價上漲獲利、股息股利及借券收益的三重投資效益。

凱基證券表示，凱基提供投資標的超過200檔，每月投資3000元且在線上操作即可完成交易設定；為了讓投資人也能輕鬆佈局國際股市投資，凱基證券定期定額的投資範圍除台股股票及ETF、基金商品外，更擴增至美股ETF，讓投資人善用定期定額存股理財。