全球失業率連9年下降　國際勞工組織：失業人口有4.7億

▲法國罷工示威事件。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

國際勞工組織（ILO）在20日發布一份報告表示，目前全球有4.7億的人口處在失業或工作不穩定的情況下，約佔全球勞動力的13％，在15到24歲的年齡層中，有2.67億人沒有就業，其中未受教育或培訓是最主要原因，導致不符合工作條件的標準。ILO首席執行官蓋伊·賴德（Guy Ryder）表示，這些數字極為令人擔憂，而且也是導致全球社會動盪和抗議活動加劇的原因。

這份報告除了強調失業的人口外，更強調工作不穩定的情形，全球有2.85億的人口被界定為工作不穩定的情形，代表著他們工作得比自己想像得少，或者根本沒有工作意願，甚至是連進入勞動力市場的機會都沒有。雖然失業率已經連續9年下降，全球失業率趨於穩定，但隨著世界經濟放緩，失業率在2021年有可能再次上升。

▲國際勞工組織首席執行官蓋伊·賴德（Guy Ryder）。（圖／達志影像／美聯社）

ILO統計了2009到2019年的社會動盪指數，結果全球的數據大部分都呈現增長的趨勢，代表示威和罷工等事件的發生頻率越來越高，像是法國、哥倫比亞、越南、西班牙還有台灣，在2019年都有罷工的事件發生。

根據UN NEWs報導，現在已開發中國家的經濟成長速度趨緩，而像非洲和一些開發中國家卻又停滯不前，造成的結果就是，工作機會與新興勞動力之間的供需失衡，這是令人擔憂的現象。

蓋伊也表示，通過工作創造更好的生活越來越困難，工作上的不平等對待問題也一直存在著，導致數百萬人找不到更好的工作和未來，雖然罷工、示威加強了社會的凝聚力，卻不代表是一個好現象。