阻止母被家暴！16歲女慘被淋汽油毀容　冷血父放火旁觀：燒死她

▲少女被自己的父親放火燒傷。（圖／翻攝自YouTube／Інформаційне Агентство АСС）

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭一名16歲少女為了從酒醉父親手中救出母親，結果也慘遭父親施暴，對方後來將汽油淋在她的臉和身上，接著便把她扔向爐火上，恐怖大火瞬間燒傷她的臉、甚至整間房子，然而父親只是在旁冷眼看著這一切，還揚言「燒死最好」，行徑十分冷血。

這起事件發生在烏克蘭西部的切爾諾夫策市(Chernivtsi)，當地媒體沒有公布38歲男子名字，他喝醉酒回到家中便對43歲妻子克里特斯卡(Natalia Krytska)施暴，16歲女兒安娜(Anna)見狀立即上前想要阻止。

克里特斯卡表示，「他打我，但安娜抓住他的手臂大喊，『你再也不能傷害她』，結果被推倒在地，後來他便走出房子，我們以為他出去散步，但幾秒後他就回來，手中拿著一瓶汽油在家中四處潑灑，然後灑在安娜臉上，接著把她扔向火爐，她的臉上都是火，她試圖用手把火撲滅但無法。」

幸好安娜的哥哥當時也在家，聽到尖叫聲後趕緊衝進起火的房間，把人救到下雪的屋外，他表示，「我趕緊把雪覆蓋在她身上，用來滅火，我們的父親就站在旁邊，我對他大喊『快幫忙』，但他卻說，『讓這個X人被燒死，我無所謂』。」

安娜受了重傷後，由於能通往家中的道路被封，導致救護車無法進入，她只好徒步走3.2公里自行前往就醫，診斷出臉、脖子、氣管以及手都有灼傷。醫院負責人表示，安娜臉上因為燒傷的皮膚面積過大，表皮將無法復原，未來需要動整形手術才有可能恢復面貌。

克里特斯卡則十分自責，希望自己能和女兒的處境交換，而他們的住家也因為被大火毀損，目前不適合再居住。38歲父親已被警方拘捕，將面臨謀殺罪的刑事訴訟。

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