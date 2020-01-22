　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

武漢肺炎傳播速度驚人「但不比SARS」　德學者：中國沒隱瞞疫情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）。

▲德國權威病毒學者德羅斯登相信武漢肺炎不會比SARS嚴重。（圖／達志影像／美聯社）。

記者林瑩真／綜合外電報導

中國「武漢肺炎」爆發超過400病例，對此，德國權威病毒學者德羅斯登（Christian Drosten）21日表示，武漢肺炎傳播速度快到驚人，但相信疫情不會比SARS嚴重，且中國政府有能力阻止疫情擴散。

據《明鏡周刊》（Der Spiegel）報導，即使中國冠狀病毒的病例在短短幾天內翻倍暴增並延燒國際，但柏林夏里特醫院（Charite）病毒研究所所長的德羅斯登表示，武漢肺炎的確診病例尚未多到可以預測疫情擴散程度，判斷疫情不會比2002年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）更嚴重。

德羅斯登說，武漢肺炎傳染速度快到驚人，甚至可以人傳人，不過中國政府並未像當年SARS疫情時有所隱瞞，因為武漢肺炎是一種新型病毒，且他相信中國政府可以有效阻止疫情擴散。

只是接下來將迎來春節長假，恐怕對疫情防護更加不利。德羅斯登認為，未來幾週將會是防堵的關鍵期，中國政府需要衡量人民生活不便跟對全球的責任感，防止疫情蔓延到其它國家。

作為SARS的共同發現者之一，德羅斯登團隊已研發武漢肺炎的試劑，將提供給全世界的實驗室。另外，世界衛生組織（WHO）也將在22日召開緊急會議。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
iPhone 12「夢幻新色」曝光！　比夜幕綠更美
武漢肺炎病原確認「來自野味」　兒童等年紀小的人不易感染
快訊／澳門1人確診武漢肺炎！　為武漢訪澳旅客
大陸官方承認：武漢肺炎已經出現人傳人　醫務人員被感染
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

武漢肺炎傳播速度驚人「但不比SARS」　德學者：中國沒隱瞞疫情

短髮櫻花妹「整形級剪髮」對比照曝光！　網看傻：髮型決定一切...

新年運輸量大增！各國機場「備戰」防堵武漢肺炎　澳洲加印手冊宣導

阻止母被家暴！16歲女慘被淋汽油毀容　冷血父放火旁觀：燒死她

母親死前未檢測、隔離　兒：醫師私下說她可能感染武漢肺炎

爆乳辣妹當街「喬奶」...2男童看到嘴開開！肯德基遭批性別歧視

為了救出2歲兒！　爸爸捨命飛撲郊狼「苦戰10分鐘」徒手勒斃牠

武漢肺炎擬定調「公衛緊急事件」！　WHO今緊急會議討論後開記者會

男友邀請「參加哥哥婚禮+見家長」　她到現場驚新郎變男友…氣炸！

裸照事件傳「沙國王儲也有份」！　貝佐斯揭駭客入侵手段：一則惡意影片

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

小貓被主人狂摸摸...大貓吃醋啦！ 瞇眼「死亡凝視」：鏟屎官活膩了？

武漢肺炎傳播速度驚人「但不比SARS」　德學者：中國沒隱瞞疫情

短髮櫻花妹「整形級剪髮」對比照曝光！　網看傻：髮型決定一切...

新年運輸量大增！各國機場「備戰」防堵武漢肺炎　澳洲加印手冊宣導

阻止母被家暴！16歲女慘被淋汽油毀容　冷血父放火旁觀：燒死她

母親死前未檢測、隔離　兒：醫師私下說她可能感染武漢肺炎

爆乳辣妹當街「喬奶」...2男童看到嘴開開！肯德基遭批性別歧視

為了救出2歲兒！　爸爸捨命飛撲郊狼「苦戰10分鐘」徒手勒斃牠

武漢肺炎擬定調「公衛緊急事件」！　WHO今緊急會議討論後開記者會

男友邀請「參加哥哥婚禮+見家長」　她到現場驚新郎變男友…氣炸！

裸照事件傳「沙國王儲也有份」！　貝佐斯揭駭客入侵手段：一則惡意影片

侯友宜「一鏡到底」揪團拜早年　網笑：活潑模樣像看到納豆

2020好運通通「鼠」於你！40萬大獎驚喜包開搶！

一站式走春衝義大！　瘋18層樓天旋地轉、20人電競VR　精品祭出超殺優惠

拍到不想走！沖繩2大隱藏版秘境　登高台眺望清澈大海超浪漫

政院籲「不用過度恐慌」：不需戴N95口罩！外科口罩即可、不會缺貨

謝金河：台灣2019年的經濟成長率...全部人都猜錯了！

6妻妾全跑光！71歲雷洪一年速交嫩妹　曝「深夜情趣」：保證夫妻恩愛

【名家看經濟】林建甫／2020年經濟旺中帶險

怕冷月月蓋棉被睡超熟　爸看傻：在台灣這些年被同化了嗎？

公主迷們有福了！迪士尼與Spotify合作、春節帶來滿滿《迪士尼精選》音樂

國際熱門新聞

快訊／美國確診第一起「武漢肺炎」病例

梅根抱兒散步照曝光　卻被網友罵翻

澳網選手要球童剝香蕉被主審罵

英男遊泰病倒　症狀類似武漢肺炎

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

美國流感也爆發　這季已6600死

參加男友哥婚禮　她驚新郎變男友

印度驚見人臉羊　村民把牠當神拜

歷經200多次飛行測試　A330-700L服役

情侶比賽中場熱吻　攝影機定格「男方尷尬臉抽手」

梅根退出王室「背後計畫被親姐看透」續攀大咖鋪路

禁中國人入店！箱根店家告示惹議

北韓今起關閉邊界　嚴防武漢肺炎

IG變另類「援交名冊」　網紅曝包養價碼

更多熱門

相關新聞

快訊／確診女台商是防疫員上機找出　蔡英文：目前已退燒

快訊／確診女台商是防疫員上機找出　蔡英文：目前已退燒

中央疫情指揮中心21日晚間6時緊急召開記者會，公布首例確診武漢肺炎病例。總統蔡英文22日舉行國安高層會議，隨後在發表「敞廳談話」時，談到確診的病例（55歲女台商），是防疫人員上機找出的，目前已經退燒。

不斷更新／武漢肺炎病毒來源確認！

不斷更新／武漢肺炎病毒來源確認！

武漢肺炎如同SARS　專家：新型冠狀病毒無特效藥

武漢肺炎如同SARS　專家：新型冠狀病毒無特效藥

否認隱匿疫情　中國：公開十分重要

否認隱匿疫情　中國：公開十分重要

快訊／蔡英文：WHO不應為政治因素排除台灣

快訊／蔡英文：WHO不應為政治因素排除台灣

關鍵字：

中國武漢肺炎冠狀病毒Christian Drosten疫情SARS

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

武漢團取消　禁止178名陸客來台

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

武漢市長：外面的人不要進來！

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

和泰員工好幸福　做1年領2年薪

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

恐怖「強力搖頭丸」　全台60天已34死

職業軍人開房！喇叭鎖被轉開破門　賠700萬反悔提告

更多

最夯影音

更多
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」
絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面