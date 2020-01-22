武漢肺炎傳播速度驚人「但不比SARS」　德學者：中國沒隱瞞疫情

▲德國權威病毒學者德羅斯登相信武漢肺炎不會比SARS嚴重。（圖／達志影像／美聯社）。

記者林瑩真／綜合外電報導

中國「武漢肺炎」爆發超過400病例，對此，德國權威病毒學者德羅斯登（Christian Drosten）21日表示，武漢肺炎傳播速度快到驚人，但相信疫情不會比SARS嚴重，且中國政府有能力阻止疫情擴散。

據《明鏡周刊》（Der Spiegel）報導，即使中國冠狀病毒的病例在短短幾天內翻倍暴增並延燒國際，但柏林夏里特醫院（Charite）病毒研究所所長的德羅斯登表示，武漢肺炎的確診病例尚未多到可以預測疫情擴散程度，判斷疫情不會比2002年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）更嚴重。

德羅斯登說，武漢肺炎傳染速度快到驚人，甚至可以人傳人，不過中國政府並未像當年SARS疫情時有所隱瞞，因為武漢肺炎是一種新型病毒，且他相信中國政府可以有效阻止疫情擴散。

只是接下來將迎來春節長假，恐怕對疫情防護更加不利。德羅斯登認為，未來幾週將會是防堵的關鍵期，中國政府需要衡量人民生活不便跟對全球的責任感，防止疫情蔓延到其它國家。

作為SARS的共同發現者之一，德羅斯登團隊已研發武漢肺炎的試劑，將提供給全世界的實驗室。另外，世界衛生組織（WHO）也將在22日召開緊急會議。

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