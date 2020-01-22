鴻海尾牙對聯藏頭藏尾「揚偉、台銘」　「零到六歲公司養」當橫幅

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）愛心嘉年華今（22）日在南港展覽館盛大登場，今年是董事長劉揚偉接任大位後首次主持，舞台對聯仍是由創辦人郭台銘揮毫題字，除了把「零到六歲公司養」放橫幅當重點之外，更將創辦人大名「台銘」和董事長大名「揚偉」藏頭在對聯之中。

鴻海今年由董事長劉揚偉主持愛心嘉年華，而郭台銘親筆揮毫的舞台對聯的上聯寫著「揚帆能破浪 英雄四面來 胸懷5G互聯網 鴻飛展翅創新台」，下聯寫著「偉業必興盛 科技全球攬 力行AI上雲端 海濤澎湃慶永銘」，橫幅則是「零到六歲公司養」。

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▲鴻海愛心嘉年華舞台對聯。（圖／記者湯興漢攝）

其中「零到六歲公司養」就是鴻海宣布加碼的員工生育獎勵，從原本0～3歲擴大到6歲，每個月都可以領到1.5萬元，第一階段先從鴻海精密工業股份有限公司法人所屬同仁試行，預估受惠員工人數達700人，每位鴻海寶寶健康成長到七歲，預計最高可領到126萬，初估每年整體費用支出大約1.3億元。

此外，由於武漢肺炎疫情升溫，而且愛心嘉年華屬於大型集會活動，因此啟動最高規格的疫情防禦機制，不僅在手扶梯及活動入口架設共3套紅外線測溫儀外，並派專人於6個入口配有數十支額溫槍，量測員工及眷屬體溫，並在醫護站準備3.5萬個成人口罩、3千個兒童口罩及乾洗手液。

▲鴻海愛心嘉年華現場防疫設備齊全。（圖／記者湯興漢攝）