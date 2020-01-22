年終16億美元　達美航空「搖滾巨星」執行長大方發給9萬名員工

▲巴斯蒂安很受員工擁戴。（圖／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國達美航空（Delta Airlines）2019全年業績創紀錄，並在周一宣布要將去年盈利所得中16億美元（約台幣481億元）分潤給全體9萬名員工，每人在2月14日會領到相當於2個月薪水的獎金。

綜合外媒報導，達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）自2016年上任以來都大方給予員工回饋，還獲得「搖滾巨星」的讚譽，他表示，去年取得稅前淨利62億美元（約台幣1,863億元），年上升約30%，公司在經營及財務方面都表現很好。

達美已連續6年發放10億美元以上的獎金，今年也突破2016年15億美元獎金的紀錄，2017、2018年則發放11億美元。在與西北航空合併後，達美一直行使分潤模式，把部分利潤回饋給員工，也是全美少數沒有設立空服員工會的大型航空公司。

▲達美航空的旅客評價也很好。（圖／美聯社）

達美今年獲評《財富》雜誌「最佳航空公司」第一名，這是8年來第7次獲此殊榮，先前也獲得《華爾街郵報》「最佳美國航企」、2017年準點率最高的全球性航企、《財富》雜誌「藍帶公司」，以及Glassdoor「最受員工喜愛公司」等獎項。

▼巴斯蒂安希望每股盈利維持6.75至7.75美元，並預告今年公司將招募6,000至7,000名員工，且在這3、4年間預計新增共2.5萬名。（圖／美聯社）

