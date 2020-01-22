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500人徒步40公里前往達沃斯　「扮成無尾熊」喚關注全球暖化

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▲環團遠足長征瑞士達沃斯世界經濟論壇。（圖／路透）

▲環團徒步前往瑞士達沃斯世界經濟論壇。（圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

第50屆世界經濟論壇（WEF）21日至24日在瑞士達沃斯（Davos）舉行，約500名環保分子從20日開始展開3天的長征，以徒步健行的方式行走40公里的山路前往達沃斯，期望喚起論壇與會者關注全球暖化的危機。

據《紐約時報》報導，示威者手持寫上「氣候危機：世界經濟失敗」、「沒有第二個地球」等標語，從20日下午距離達沃斯約50公里的小鎮蘭德夸特（Landquart）出發。許多示威者打扮成無尾熊，為近日受野火肆虐的澳洲發聲，也有人吹起阿爾卑斯長號以助聲勢。

▲▼環團遠足長征瑞士達沃斯世界經濟論壇。（圖／路透）

瑞士當局以安全為由，只准示威者前面兩天的遠足活動，不讓他們接近達沃斯。但示威者表示，他們會依循不須批准的狹窄山路遠足，希望可以盡量接近論壇會場以表達訴求。

瑞士達沃斯世界經濟論壇進入50週年，今年聚集來自世界各國超過3000位相關人士，討論如何建構「可永續發展的世界」。論壇要求所有派代表與會的企業，承諾在2050年前達到淨零碳排放。

世界經濟論壇創辦人史瓦布（Klaus Schwab）表示，「人們覺得經濟精英背叛他們，我們降低全球溫度1.5度的目標將要落空，世界正面臨關鍵的分岔路，今年我們必須發展『達沃斯2020宣言』，向世界上所有政府與企業重繪藍圖」

▲▼環團遠足長征瑞士達沃斯世界經濟論壇。（圖／路透）
 

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