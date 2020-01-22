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選前之夜躍國際！法籍攝影師拍下激情瞬間　貼「尋人啟事」找主角

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▲▼台灣選前之夜照片登上法國媒體。（圖／翻攝自Facebook／Jimmy Beunardeau photographer）

▲攝影師希望能找到照片中的兩位主角。（圖／翻攝自Facebook／Jimmy Beunardeau photographer）

記者張方瑀／綜合報導

2020總統大選吸引許多國際媒體前來採訪，除了激烈的選情值得關注外，競選舞台底下的選民也成功吸引攝影師的目光。來自法國的攝影師Jimmy Beunardeau就在民進黨10日的選前之夜上，拍下一對男女奮力地揮著競選旗幟，後來這張照片也被法國媒體買下。而現在Beunardeau也在臉書張貼「尋人啟事」，希望能找到照片中的人。

Beunardeau日前在臉書貼文表示，希望能夠找到照片中，參加民進黨10日選前之夜的這對男女，儘管照片已經被法國媒體買下，但他真的非常喜歡照片中的人物，所以拜託網友協尋，「我想應該是父女吧？希望能親自將照片洗出來送給他們。」照片中的男子看起來年紀較長，需要靠著後方的女子攙扶，儘管如此，仍然笑瞇了眼，奮力揮著競選旗。

根據《中央社》報導，來自法國的獨立攝影師Jimmy Beunardeau在2016年來台打工度假，走遍全台及離島的同時，拍攝了許多生活在收容中心的野生動物，也曾和台灣黑熊保育協會合作，全程記錄小黑熊野放過程，做報導和教育用途，並將作品義賣收入捐給協會。

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