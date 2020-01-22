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武漢肺炎擬定調「公衛緊急事件」！　WHO今緊急會議討論後開記者會

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 中國民眾紛紛戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武漢肺炎爆發，中國目前已累積440例及9人死亡，台灣昨也出現第一起確診病例。眼看疫情擴大，世界衛生組織（WHO）今（22日）將召開緊急委員會議，決定是否將其定為「國際關注公共衛生緊急事件」。《中央社》報導，WHO會後將於日內瓦當地時間約晚間7時（台灣時間23日凌晨2時）舉行記者會。

世衛秘書長長譚德塞（Tedros Adhanom）21日在推特宣布，今將召開緊集委員會，以確認2019新型冠狀病毒疫情是否構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），並聽取專家對控制疫情的建議。

有鑑於亞洲2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，世界衛生大會（WHA）2005年通過國際衛生條例（IHR）協定，約定各國共同預防及應對公共衛生危機。根據該協定，PHEIC指疾病傳播已經對其他國家構成公共衛生風險，需國際協調應對。

世衛一旦將武漢肺炎疫情定調為PHEIC，就代表公共衛生發生嚴重、突然、不尋常、意外等事件，且很可能突破受影響國國界，需立即採取行動。世衛也會發布一套自確診、隔離到治療的詳細計畫，也將視情況限制旅客到疫區旅遊。

據悉，世衛至今僅發布類似宣告5次，分別為2009年H1N1流感、2014年小兒麻痺疫情、2014年西非伊波拉病毒、2015年茲卡病毒及2018年至2019年的剛果基伍伊波拉出血熱。

世衛西太平洋區域主任葛西健（Takeshi Kasai）21日聲明表示，武漢肺炎可能有持續人傳人現象。總部發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）也警告，未來幾天中國其他地區料將出現更多病例，其他國家也不能掉以輕心。

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