美國忽視無核化協商大限！　北韓強硬護主權：沒必要遵守不核試承諾

▲ 金正恩年初收到川普的親筆信。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓2019年初單方面對美國開出無核化協商大限，多次要求美國在年底前改變態度。如今邁入2020年，雙方對話依舊停滯不前。平壤當局21日宣布，既然美國忽視北韓開出的期限，北韓也沒有必要繼續遵守不進行核試及試射洲際彈道飛彈（ICBM）的承諾。

綜合外媒報導，北韓駐日內瓦代表團參事朱勇哲（音譯）21日出席聯合國裁軍會議時強調，「北韓過去2年間都沒有進行核試及導彈試驗，不幸的是美國無視我方積極的態度，持續施加制裁，更與南韓進行具攻擊性的軍演」，指責美國對北韓的制裁「最為殘忍且不人道」。

朱勇哲指出，美國癱瘓北韓發展與政治系統的意圖明顯，「若持續採取這種態度，朝鮮半島無核化就會變成不可能。儘管喊著重啟對話的口號，美國從一開始就無意撤回敵對政策。直到美國為了朝鮮半島持續和平捨棄敵對政策以前，北韓會繼續開發國家安保所需的戰略武器。」

朱勇哲表示，「若美國執意對我國施加制裁及壓迫，我方將為守護主權尋求新的路線。」平壤當局此前曾要求美國在2019年年底前提出無核化協商的「新方法」，否則就不得不走上新的道路，而朱勇哲此言也是北韓今年在多方會議中首度提及「新路線」。

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