《電台司令》推出「公共圖書館」　辦好借閱證...全作品、周邊資訊盡情享受

▲ 到《電台司令》官網註冊，還能製作專屬借閱證。（圖／翻攝自官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

英國搖滾天團「電台司令」（Radiohead）先前才將所有音樂作品都放上YouTube官方頻道，最近又再度釋出讓樂迷們嗨翻的新消息，那就是官網自20日起推出「線上公共圖書館」服務，裡頭不僅收錄了「電台司令」所有的專輯曲目，甚至還有從未公開過的早期樣曲《Pablo Honey》相關資訊。樂迷們現在就可以到官網註冊個人借閱證，盡情欣賞「電台司令」最齊全的音樂作品。

根據《CNN》報導，「電台司令」日前透過官方推特宣布，正式啟動「線上公共圖書館」功能，官方網站正式更名為「RADIOHEAD PUBLIC LIBRARY」，裡頭收錄所有樂團相關作品，包括深受粉絲喜愛的《OK Computer》、《Kid A》和《Amnesiac》等每一支音樂錄影帶、依照錄製年份編排的歌單、稀有EP串流、最高畫質的現場直播及電視節目表演片段，還有至今從未公開的早期樣曲《Pablo Honey》相關資訊。除此之外，樂迷甚至能夠訂製過去早已絕版的周邊商品。

▲ 電台司令啟動「線上公共圖書館」，收錄最完整的創作、現場演出還有周邊商品 。（圖／翻攝自《電台司令》官網）

更讓人心動的是，為慶祝「公共圖書館」正式運作，「電台司令」團員科林（Colin Greenwood）、強尼（Jonny Greenwood）、艾德（Ed O’Brien）、菲利普（Philip Selway）和湯姆（Thom Yorke），將會分別在1月20日到24日輪流擔任「值班館員」，在官方社群向樂迷分享他們每個人的「電台司令公共圖書館借閱證」，還有精選出的一系列表演舞台。

「電台司令公共圖書館」自20日起已經正式開放註冊。還沒加入的樂迷們，不妨現在就前往官網註冊借閱證，接下來就能馬上開始享受「電台司令」最完整的創作。

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