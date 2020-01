男友邀請「參加哥哥婚禮+見家長」　她到現場驚新郎變男友…氣炸！

▲網友的好友被帶去參加婚禮,結果新郎是男友。(示意圖/取自Pixabay)

記者林瑩真/綜合報導

帶女友出席自己的婚禮,怎麼回事?一名女網友日前的推文被瘋狂轉發,因為她的朋友被交往3年的男友帶到婚禮會場,才發現要結婚的就是男友本人,讓她忍不住為朋友大罵「這比渣男還過分,這是邪惡」。

原PO說起故事,好友跟奈及利亞男交往3年,對方說要帶她回家鄉參加哥哥的婚禮,希望她出席並與家人見面。誰料,等到好友抵達婚禮地點,這才發現新郎就是自己的男友,氣得說不出話。

更過分的是,奈及利亞男僅介紹好友為「好朋友」,而不是女友的身分,甚至要她「冷靜一點」,等到「所有人」都到齊了之後,他才會做正式的介紹。故事沒有下文,但原PO已經忍不住大罵「這比渣男還過分,這是邪惡」。

How can you take your girlfriend of 3 years to the village to meet your family as per, it’s your brother’s wedding and everyone would be around... only for her to reach engagement venue and see that you’re the one getting married?



This one is more then scum. It’s wickedness.