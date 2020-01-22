國巨老董「千億千金」照曝光！雙胞胎學霸成衝浪國手　勇闖世界盃為台灣爭光

圖、文／鏡週刊

去年走過中美貿易戰衝擊，台灣景氣谷底翻身，台股更衝出史上最長萬點行情。本刊調查，2019年百強企業市值普遍增加，尤其科技業更是大漲。其中，曾從股后跌落的本土被動元件龍頭國巨董事長陳泰銘，花一年打消庫存健全產業，讓國巨股價翻身，一舉衝上百強36名，陳泰銘更透過大手筆併購，打算在2年內與日韓對手一拚龍頭寶座。

除了外資報喜，身為台灣被動元件龍頭的陳泰銘，市場嗅覺更是敏銳。「花整整一年時間調整，科技業上、中、下游的庫存都已乾涸，近期供需又似乎有些緊張，就以目前被動元件的庫存水位來看，2020年將是產業超級健康的一年。」連續利多跟著來，人逢喜事精神爽的陳泰銘對友人透露。

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過去兩年時間，陳泰銘連續出手多次，先後收購君耀KY、併購美商普思，去年又吃下美商基美，一連串的併購擴張，讓國巨版圖跟著大躍進，加上傳出景氣春燕到來，就算去年營收比前一年衰退4成多，但投資人依舊買單，帶動國巨股價谷底翻揚，去年底一舉衝上437元，讓2019年國巨市值增加38.22%達到1870.36億元，在台灣百強企業排行從前一年的42名，前進6位到36名。

這樣的結果看在陳泰銘眼中，早已了然於心。因為他很清楚，這次被動元件產業春燕能夠再臨，全因他花了整整一年的時間調整庫存，不看短期利益，全力讓產業回到正軌。

雖然2018年，被動元件有一波超級大反彈，幾乎每個廠商都捧著現金要跟陳泰銘買貨，但沒想到美中貿易戰爆發，導致全球景氣急凍，產業上、中、下游全部積滿了庫存，也讓國巨從台股股后之位崩跌谷底。

痛定思痛的陳泰銘首先把國巨的產能大幅下降，原本市場需求還有產能的五成，他故意讓產能降到二成五，也就是說，客戶買不齊的貨就要從庫存中消化，一步步的從最終端的品牌客戶（如蘋果、惠普），到通路商的庫存都能因此消化，就這樣花了整整四個季度，終於去化全部庫存。「從最高峰的170天，降到最近70天以下，現在更降到只剩不到50天。」日前陳泰銘公開表示。

此舉讓國巨去年獲利出現大幅衰退，但法人預估仍有機會賺進2個股本，比起過去5年的財務平均值都來得高。「藉著這樣的洗禮，也證明國巨是家體質非常健康的公司。」陳泰銘笑著對朋友說。

去年走過中美貿易戰衝擊，台灣景氣谷底翻身，台股更衝出史上最長萬點行情。本刊調查，2019年百強企業市值普遍增加，尤其科技業更是大漲。其中，曾從股后跌落的本土被動元件龍頭國巨董事長陳泰銘，花一年打消庫存健全產業，讓國巨股價翻身，一舉衝上百強36名，陳泰銘更透過大手筆併購，打算在2年內與日韓對手一拚龍頭寶座。

陳泰銘的雙胞胎女兒陳少喬、陳少曼姐妹不僅是國際頂尖運動選手，2人唸書也是學霸級，長女陳少喬還從馬術高手，變成衝浪高手，她還透露，爸爸第一次衝浪上手就是她教的。



國巨董事長陳泰銘的長女陳少喬，原本也跟妹妹一樣是馬術高手，但5年前轉她熱愛的衝浪運動，只花了1年時間就變成衝浪國手，3年前就去參加世界衝浪錦標賽為台灣爭光，讓陳泰銘好生得意。

「在美國唸書接觸衝浪，一開始只是好玩，但從小父親就教我，做任何事情，都要做到最好。」去年在陳泰銘的支持下，成立衝浪隊打算替台灣奪牌的陳少喬說。她更洩露：「爸爸第一次衝浪就成功，還是我教他的。」

陳少喬、陳少曼姐妹花不僅是國際頂尖運動選手，2人唸書也是頂級，從美國學校畢業後，雙雙進入美國長春藤名校，陳少喬畢業於賓州大學華頓商學院金融系，目前擔任國巨董事長特助，協助打理投資併購相關事宜。至於陳少曼則畢業於賓州大學藝術系，熱愛藝術的她，5年前順利進入美國蘇富比工作。

不少朋友都常問陳泰銘，未來會不會讓兒女接班國巨？「我沒有家天下的想法。」兒女要接公司他開出了有2個條件，第一要有熱情，畢竟科技業壓力太大，沒熱情是撐不下來，但更重要的第2點，是要有天賦，「沒能力就別碰公司，畢竟經營國巨這麼專業的事，千萬不能害到別人（股東）。」陳泰銘苦笑著對友人說。



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