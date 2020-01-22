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裸照事件傳「沙國王儲也有份」！　貝佐斯揭駭客入侵手段：一則惡意影片

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▲▼亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）偷吃福斯新聞前女主播桑切斯（Lauren Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝佐斯（Jeff Bezos）離婚半年後，和桑切斯（Lauren Sanchez）出現在倫敦溫布頓盃場邊看球。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）因偷吃福斯新聞前女主播桑切斯（Lauren Sanchez），和妻子（MacKenzie Bezos）離婚。如今傳出他和桑切斯的鹹濕訊息及私密照外流數月前，就曾因點開沙烏地阿拉伯王儲寄來的惡意訊息，而被駭客入侵手機。

英國《每日郵報》及《衛報》引述調查結果報導，2018年5月1日，沙烏地阿拉伯王儲薩爾曼（Mohammed Bin Salman）用私人手機，寄了一段影片給貝佐斯，不知情的貝佐斯在通訊軟體WhatsAppg上點開檔案後，不慎讓駭客透過惡意內容入侵手機。數小時內，貝佐斯手機內的大量數據和個人資料，都被秘密竊走，但報導並未提到除了訊息和裸照外，惡意檔案的內容是什麼，還有什麼數據外流。

▼桑切斯和貝佐斯偷情，現在成了正宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）偷吃福斯新聞前女主播桑切斯（Lauren Sanchez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼貝佐斯。（圖／路透）

▲貝佐斯轉讓4分之1亞馬遜持股給前妻麥肯齊，讓她瞬間成為世界第3女富豪。（圖／路透）

8個月後，美國小報《國家詢問者》（National Enquirer）曝光了貝佐斯和桑切斯的姦情。貝佐斯隨即指控該報利用他和桑切斯的裸照，進行敲詐勒索和放黑函，並指出該報和沙烏地阿拉伯有金錢上的勾結。

哈紹吉（Jamal Khashoggi）是沙烏地阿拉伯新聞工作者及異議人士，也為《華盛頓郵報》撰寫專欄，卻因長期抨擊沙國的國政，2018年10月2日在土耳其伊斯坦堡的沙國總領事館內，遭沙國特工殺害並分屍；然而沙國起初堅持對外宣稱，哈紹吉當天就離開領事館，並沒有殺害他。貝佐斯指控，因為名下《華盛頓郵報》揭穿沙國謊言，惹怒了王儲一票人，裸照曝光事件就是王儲的復仇。

▲▼亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼貝佐斯指控薩爾曼雇用駭客入侵手機。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙烏地阿拉伯王儲、沙爾曼國王之子穆罕默德（Mohammed bin Salman）。（圖／路透社）

對於貝佐斯的指控，《國家詢問者》和沙國王儲皆採取相同回應，表示沙國和貝佐斯裸照曝光事件毫無關聯。只是因為背後疑雲重重，貝佐斯聘請的私家偵探貝克爾（Gavin de Becker），以及聯合國負責專門調查私刑殺人的特別調查員卡拉馬爾德（Agnès Callamard），都將辦案方向鎖定住沙國在整起事件中，到底辦也什麼角色。兩者也正在想方設法，透過正式訪問的方式，要沙國給個交代。

2019年1月9日，和桑切斯互傳的鹹濕對話和裸照曝光後，貝佐斯宣布與妻子麥肯齊離婚；同年8月29日，貝佐斯宣布轉讓4分之1的亞馬遜股份給前妻，約1970萬股，股價約值368億美元（約新台幣1.105兆元）。麥肯齊瞬間躍升為全球第3富有的女性。

►貝佐斯遭爆婚內出軌！　「愛上49歲已婚前福斯女主播」

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