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美財長：美中協議進入「2A階段」　可能只會移除部分加徵關稅

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▲▼ 美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）8日在福岡出席記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）右手對付中國，左手壓制歐洲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美中貿易協議即將進入第二階段，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，在接下來的談判期間，可能會移除部分加徵關稅，但不會取消全部。他也直白說出，第二階段協議應該不會是個能引起多大局勢轉換的「大爆炸性改變」（big bang）。

根據美媒「CNBC」報導，梅努欽正在瑞士參加2020年「達沃斯世界經濟論壇」（World Economic Forum，WEF），期間他接受《華爾街日報》（ Wall Street Journal ）訪問時表示，美中進入「2A」談判階段，美方或許會移除部分加徵關稅，但不會就此取消所有加徵性關稅。

▲▼美國貿易代表萊特海澤（左）、中國大陸國務院副總理劉鶴（中）與美國財務部長梅努欽（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美中第一階段協議15日簽署完畢，中國承諾大量進口美國農業及科技服務業產品。（圖／達志影像／美聯社）

梅努欽表示，美中關係目前相當良好，但未明確指出何時展開「2A」談判。他同時也警告歐洲各國，若任何國家要對美國科技公司開徵「數位稅」，那美國也會展開報復性關稅制裁。

美國總統川普和法國總統馬克宏，去年因「數位稅」事件鬧得不愉快，不過日前傳出好消息，兩國承諾年底前都不會加徵數位稅，並會就此展開協商。

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