美、歐市場憂武漢肺炎影響　「美股3大指數跌」德國DAX指數逆勢上漲

▲美股及歐股都擔憂武漢肺炎影響。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

中國武漢肺炎疫情持續擴大，亞洲之外美國也確診1例，市場擔心隨著中國過年「春運」返鄉人潮，很大機率會使疫情擴散惡化。港股與陸股21日表現都遭重挫，亞股全面收黑傳染下，美股和歐股也連帶受到影響。

美股道瓊下跌151.72點，或0.52％，終場收在29196.38點；那斯達克指數下跌18.14點，或0.19％，以9370.81點作收；標準普爾500指數下跌8.83點，或0.27％，以3320.79點作收，皆呈現小幅度及中幅度下跌。

美國西雅圖21日新增一名確診病例，一名30多歲的男子15日自武漢工作回美國後，注意到自己出現武漢肺炎的病徵，於19日就醫，現已被送進隔離中心治療，情況良好。中國全境累計病例已達323例，死亡6例，周遭的日本、南韓、台灣、泰國等，也出現確診病例。

▲武漢肺炎來勢洶洶，各國緊張。（示意圖／記者林敬旻攝）

武漢肺炎的市場影響心理下，似乎連川普也被遮蓋鋒芒。2020年「達沃斯世界經濟論壇」（World Economic Forum，WEF）21日在瑞士開幕，美國總統川普當天發表演講，向各國表示美國政府政策著力點正確，美國經濟的經濟成長強勁，成長速度甚至比各國更快，高於專家預期，但這項好消息未能幫助美股翻紅。

歐股方面，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指出，經過和川普針對數位稅的討論後，兩國都同意應努力避免關稅生即，到2020年底前都不會徵收數位稅或懲罰性關稅，今年將會持續在經濟合作暨發展組織（OECD）上，對數位稅進行談判。

倫敦富時100指數（FTSE 100）終場下跌40.74點，或0.53％，以7610.70點作收；德國DAX指數終場逆勢上漲僅6.93點，或0.051％，以13555.87點作收；法國CAC 40指數則是中場下跌32.54點，或0.54％，收在6045.99點。