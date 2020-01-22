　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

科技廠年終陸續入帳　和碩年薪20個月係金A、英業達獎金1-4個月

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新金寶尾牙 。（圖／記者周康玉攝）

▲科技廠年終獎金陸續於過年前夕入帳。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

即將過新年，科技廠年終獎金也陸續在小年夜前後入帳。電子五哥的和碩率先喊出年薪20個月後，英業達、廣達、新金寶、群聯的年終陸續入帳。其中，和碩之外，廣達也有傳出6個月年終獎金，都算是電子廠數一數二的高標；英業達則是維持1個月到4個月的年終加績效獎金。

和碩本周一（1/20）日開獎，和碩董事長童子賢日前於尾牙前記者會就特別解說，去年因為營收獲利雙成長，員工分紅也跟著增加。除了保障年薪14個月外，每個人的年終加上績效獎金最差4個月，最優則有6個月。員工表示，和碩本來就至少會有16個月，這是談薪水時就說好的。今年確實比去年賺錢，比較不賺錢的部門，最差全年也領到月薪17個月；賺錢的、或績效好的人則有領到全年20個月。

請繼續往下閱讀...

和碩尾牙宣布，每個人年薪平均20個月。（圖／記者周康玉攝）

▲▼ 和碩尾牙 。（圖／記者周康玉攝）

英業達的年終於周二（1/21）凌晨入帳，英業達保障14個月年薪之外，每年至少會有1到4個月年終。以目前前三季結算成績來看，去年雖然獲利較前年稍差，但對於員工犒賞不手軟，維持1-4個月的年終加績效獎金。英業達按照績效分配年終，分為「1、2、3、4」四個等級，績效「1」是最好的，按往例，年終依序為4個月、3個月、2個月、1個月；或者4個月、3.5個月、3個月、0個月。有員工表示，今年他績效比去年好一級，從3升級到2，年終也確實比去年多一個月，感到很滿意。

新金寶年終同樣於周二入賬，今年年終獎金平均介於1.4月到2個月之間，但根據員工表示，根據表現或績效，最差可能就是連一個月都沒有，最好也可能超過2個月、最高達3個月。

廣達則是有網友指出，自己兩年半年資卻領到6個月年終，但強調待的部門是「BU 9」，據了解是伺服器部門；也有其他自稱BU 9的網友陸續分享自己領多少，從留言上看到，最少年終也有領到2.5個月。

號稱竹南發哥的群聯（8299）也開獎了，根據發言體系指出，一年12個月年薪加上2個月年終獎金是基本外，其他就是績效獎金和尾牙抽獎。有網友則是po出，年終和績效獎金各兩個月，加上尾牙的哈哈獎58299元，但也被其他網友回「可能太黑了」，才領這麼少；照往例，年薪18個月到23個月是「常態」。

英業達2020年尾牙。（圖／民眾提供）

▲▼英業達2020年尾牙 。（圖／民眾提供）

ET快訊
國巨老董「千億千金」照曝光！雙胞胎學霸成衝浪國手　勇闖世界盃
觀光局發函旅行社「禁止出團湖北旅遊」！避免武漢肺炎疫情擴大
謝震武犀利問蔡英文：有沒有想過改行程「吃火鍋」　全場笑翻
神奇！15歲罕病少女「滿臉鬆弛如老婦」　整型後發生奇蹟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

鴻海尾牙對聯藏頭「揚偉、台銘」　「零到六歲公司養」當橫幅

國巨老董「千億千金」照曝光！雙胞胎學霸成衝浪國手　勇闖世界盃為台灣爭光

新台幣失守29字頭！開盤貶值1.2分　以30.01元兌1美元開出

契稅的秘密！新北板橋區、台北大安區不動產贈與多　桃園交易熱

科技廠年終陸續入帳　和碩年薪20個月係金A、英業達獎金1-4個月

鴻海愛心嘉年華今盛大登場　總獎金上看3500萬元

全台100強企業名單曝光！和泰員工好幸福　做1年領2年薪

上市櫃公司持股5%股東全都露　1年揭露5次最快第1季上路

因應氣候變遷領頭羊　國泰金、元大金雙獲CDP評比肯定

貿協扮演企業的橋樑　秘書長親率培訓中心日語組赴日研習

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

疫情延燒！台灣首例確診「武漢肺炎」女台商燒9天沒就醫：不信當地醫療

鴻海尾牙對聯藏頭「揚偉、台銘」　「零到六歲公司養」當橫幅

國巨老董「千億千金」照曝光！雙胞胎學霸成衝浪國手　勇闖世界盃為台灣爭光

新台幣失守29字頭！開盤貶值1.2分　以30.01元兌1美元開出

契稅的秘密！新北板橋區、台北大安區不動產贈與多　桃園交易熱

科技廠年終陸續入帳　和碩年薪20個月係金A、英業達獎金1-4個月

鴻海愛心嘉年華今盛大登場　總獎金上看3500萬元

全台100強企業名單曝光！和泰員工好幸福　做1年領2年薪

上市櫃公司持股5%股東全都露　1年揭露5次最快第1季上路

因應氣候變遷領頭羊　國泰金、元大金雙獲CDP評比肯定

貿協扮演企業的橋樑　秘書長親率培訓中心日語組赴日研習

彭博：平價版iPhone 三月推出　超低售價1.2萬...富士康、和碩、緯創組裝

車道被填滿！家有「超誇張」鄰居…恐讓房價GG　網：比廟還可怕

2張圖秒懂！春節返鄉遊玩車潮　國道彰化路段有交通管制

鴻海尾牙對聯藏頭「揚偉、台銘」　「零到六歲公司養」當橫幅

快訊／台東1男「跌落活水湖」溺斃　身分待釐清

女團出道1年許願：想收到IU祝福！　19歲生日見驚喜蛋糕「寄件人就是IU」感動落淚

「禁中國人入店！」箱根溫泉店家告示惹議　店主：武漢肺炎別來日本

4歲女童心臟病發！媽心急路邊攔車　警「連闖20紅燈」狂飆送醫

離婚爸病逝怕回家惹母生氣　兒領走「骨灰」丟東京車站

慢性病患者年節切忌熬夜　小心導致睡眠不佳影響健康

重慶景區慶高空彈跳開業　「綁真豬」推下68公尺高台

財經熱門新聞

和泰員工好幸福　做1年領2年薪

8千多萬遺產無人繼承　全進國庫貢獻國家！

上市櫃持股5%股東全都露　最快Q1上路

科技廠年終入帳　和碩20個月係金A

出差大陸超過90天　要報稅

60.6萬人自提勞退新制退休金　勞保局提醒報稅時可扣除

赴歐旅遊注意！歐元創超過2年半新低　換新台幣5萬多賺3300元

鴻海愛心嘉年華今盛大登場　總獎金上看3500萬元

雙胞胎都是學霸　陳泰銘第一次衝浪上手女兒教的

過年出入境　帶現鈔黃金鑽石要誠實申報

台塑集團去年總營收2兆元　獲利與前年相比幾乎腰斬

響應郭台銘！鴻海加碼0～3歲育兒金到6歲　最高可領到126萬

財神找上門！資深美鳳迷刮中100萬

信義遠百A13的蘋果直營店業績贏美國！

更多熱門

相關新聞

保險專家：保單健診補齊保障　還節省多餘開支

保險專家：保單健診補齊保障　還節省多餘開支

農曆年節到來，多數公司已發放年終獎金。錠嵂保險經紀人建議，應該將年終獎金視為固定薪資以外的年度收入，扣除紅包支出後，可以將剩餘的年終金額重新分配，在歲末年終時，進行保單及家庭財務的年度健診；若有意購買外幣保單投資，應確認自身是否有外幣需求及承擔匯率風險的能力。

和碩聚焦新iPhone　斥資3000萬美元印尼增產闖關成功

和碩聚焦新iPhone　斥資3000萬美元印尼增產闖關成功

英業達尾牙獎金上看5000萬元

英業達尾牙獎金上看5000萬元

英業達尾牙席開550桌　員工年薪挑戰16個月

英業達尾牙席開550桌　員工年薪挑戰16個月

群聯尾牙豪砸現金2億元

群聯尾牙豪砸現金2億元

關鍵字：

英業達和碩仁寶新金寶廣達群聯年終獎金績效獎金

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

武漢市長：外面的人不要進來！

和泰員工好幸福　做1年領2年薪

恐怖「強力搖頭丸」　全台60天已34死

快訊／美國確診第一起「武漢肺炎」病例

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

15歲少女罹罕病皮膚早衰　術後奇蹟發生了！

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

更多

最夯影音

更多
絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面