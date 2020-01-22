科技廠年終陸續入帳　和碩年薪20個月係金A、英業達獎金1-4個月

▲科技廠年終獎金陸續於過年前夕入帳。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

即將過新年，科技廠年終獎金也陸續在小年夜前後入帳。電子五哥的和碩率先喊出年薪20個月後，英業達、廣達、新金寶、群聯的年終陸續入帳。其中，和碩之外，廣達也有傳出6個月年終獎金，都算是電子廠數一數二的高標；英業達則是維持1個月到4個月的年終加績效獎金。

和碩本周一（1/20）日開獎，和碩董事長童子賢日前於尾牙前記者會就特別解說，去年因為營收獲利雙成長，員工分紅也跟著增加。除了保障年薪14個月外，每個人的年終加上績效獎金最差4個月，最優則有6個月。員工表示，和碩本來就至少會有16個月，這是談薪水時就說好的。今年確實比去年賺錢，比較不賺錢的部門，最差全年也領到月薪17個月；賺錢的、或績效好的人則有領到全年20個月。

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▼和碩尾牙宣布，每個人年薪平均20個月。（圖／記者周康玉攝）

英業達的年終於周二（1/21）凌晨入帳，英業達保障14個月年薪之外，每年至少會有1到4個月年終。以目前前三季結算成績來看，去年雖然獲利較前年稍差，但對於員工犒賞不手軟，維持1-4個月的年終加績效獎金。英業達按照績效分配年終，分為「1、2、3、4」四個等級，績效「1」是最好的，按往例，年終依序為4個月、3個月、2個月、1個月；或者4個月、3.5個月、3個月、0個月。有員工表示，今年他績效比去年好一級，從3升級到2，年終也確實比去年多一個月，感到很滿意。

新金寶年終同樣於周二入賬，今年年終獎金平均介於1.4月到2個月之間，但根據員工表示，根據表現或績效，最差可能就是連一個月都沒有，最好也可能超過2個月、最高達3個月。

廣達則是有網友指出，自己兩年半年資卻領到6個月年終，但強調待的部門是「BU 9」，據了解是伺服器部門；也有其他自稱BU 9的網友陸續分享自己領多少，從留言上看到，最少年終也有領到2.5個月。

號稱竹南發哥的群聯（8299）也開獎了，根據發言體系指出，一年12個月年薪加上2個月年終獎金是基本外，其他就是績效獎金和尾牙抽獎。有網友則是po出，年終和績效獎金各兩個月，加上尾牙的哈哈獎58299元，但也被其他網友回「可能太黑了」，才領這麼少；照往例，年薪18個月到23個月是「常態」。

▼英業達2020年尾牙。（圖／民眾提供）

