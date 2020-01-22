快訊／美國確診第一起「武漢肺炎」病例　華盛頓州男從武漢返美發病

▲美國傳出第一起武漢肺炎病例。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

美國出現首宗武漢肺炎病例，一名男子因上周肺炎入院，化驗後確診。根據《紐約時報》（New York Times）報導，至少有4個國家傳出有武漢肺炎病例，美國疾病預防與控制中心（CDC）稍早證實，華盛頓州一名男子被確診感染冠狀病毒，這是自上個月在武漢首次出現類似肺炎的疾病以來，美國首次對外報告病例。據了解，男子國籍尚未公佈。

《紐約時報》指出，染病者是30多歲華盛頓州男性居民，先前從武漢旅遊回來後，開始不舒服，到西雅圖一家醫院就診後，確認感染武漢肺炎。

不過，美國有線電視網CNN表示，這位病患是否去過中國，或是在哪或如何感染，都尚未公布，至於該男是否將病毒於美國擴散，也尚未得知。

什麼是冠狀病毒（Coronavirus）？

冠狀病毒是一種常見的動物病毒，根據美國疾病管制與預防中心（US Centers for Disease Control and Prevention）說法，它在極少數的情況下，會出現人畜互相傳染的狀況。世界衛生組織（WHO）將「武漢肺炎」正式命名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV），在此之前，這種病毒從未在人類身上出現過，目前已知有7種冠狀病毒會傳染給人類。

冠狀病毒的症狀為何？

感染冠狀病毒類似普通感冒，通常是輕度到中度的呼吸道疾病，會出現流鼻涕、乾咳、喉嚨痛、頭痛或發燒等症狀，並持續多天。另外對於免疫系統較弱的人，如老年人或嬰幼兒，這種病毒可能會導致更嚴重的呼吸道疾病，如肺炎或支氣管炎。



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