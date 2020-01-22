科學家發現超級「T細胞」　一拖拉庫癌症「通殺」！

▲在電子顯微鏡下現形的「T細胞」。科學家從人類免疫系統中發現一種「T細胞」，可以對多種癌症「殺無赦」。（圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

外媒報導，英國科學家近日在免疫細胞研究上獲得新突破。研究團隊從人類免疫系統中發現了一種「T細胞」(T-Cel)，經實驗證實，這種細胞可殺死包括血癌、攝護腺癌、乳腺癌及肺癌等多種癌細胞。不過目前該項研究仍處於早期研究階段。上述研究結果發表在《自然免疫學》(Nature Immunology)期刊上。

據報導，英國卡迪夫大學(Cardiff University)研究團隊指出，人體血液中有一種名為「T細胞」的免疫細胞。這種細胞可評估人體內是否有威脅需要消滅。

研究團隊發現，T細胞有消滅多種癌症的潛力。研究員塞威爾(Andrew Sewell)直言，只要一種類型的「T細胞」即可消滅多種癌症，這在過去是讓人難以置信的。

報導指出，「T細胞」表面具有「T細胞受體」。研究團隊發現，一種「T細胞受體」可發現並消滅各種類型的癌細胞，包括肺癌、皮膚癌、血癌、乳癌、攝護腺癌及骨癌等。最重要的是，普通細胞在這個過程中毫髮無傷。

據了解，特定的「T細胞受體」會跟MR1蛋白產生反應，MR1可標出免疫系統中癌細胞所帶來的異常新陳代謝。專家指出，實際的應用方法為，先抽取癌症病患的血液樣本，提取當中的「T細胞」並進行基因改造，使它擁有偵測癌症的能力後，再在實驗室進行培養，最後將這些升級過的細胞放回病人體內。

不過，目前此療法仍止於動物實驗，還需要透過更多的安全檢驗後才能展開人體實驗。相關報導請看這裡