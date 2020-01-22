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美國流感也爆發！這季已有6600死　包括39童「大多是B型流感」

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▲▼流感疫苗、注射、打針,麻疹。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國這個流感季已經造成6600人死亡，當局呼籲接種疫苗。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒，事實上過去一季在美國也爆發流感大流行，造成至少6600人死亡，其中包括39名兒童。不過，根據美國疾病控制與預防中心（CDC）最新數據，截至1月11日，美國流感病毒活動已經連續第二降下降。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，雖然現在斷定流感季高峰已經過去仍言之過早，但流感在過去兩周內下降的幅度相當大。CDC國內流感監測小組負責人布拉默（Lynnette Brammer）表示，雖然流感活動減少，但「目前美國仍處於相當高的活動水準」，流感幾乎每一個州都廣泛流行。

儘管從全美數據看來流感總體下降，但最新數據顯示，A型流感病毒正在增加，未來很可能出現第二波大流行。布拉默說，「流感活動可能再次上升，目前還不清楚會產生什麼影響，我們必須仔細觀察。」

報導又指，疫苗適合用來抵禦流感，但從過去一季出現的案例看來卻並非如此。本季流行的B型流感對兒童而言特別危險，截至目前為止，過去一季全美已有39名兒童死於流感，其中28名兒童為感染B型流感病毒。

跟具CDC估計，從去年9月29日開始至今，美國至少出現1300萬例流感病例，其中有12萬例入院治療、6600例死亡。CDC強調，接種疫苗仍是預防流感的最佳方式，現在接種仍為時不晚。

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