契稅的秘密！新北板橋區、台北大安區不動產贈與多　桃園交易熱

▲財政部分析，台北市大安區房價高、生活機能完整，多為父母幫子女置產，所以贈與件數頗多。（圖為台北市大安區「大安國硯」／記者張菱育攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部公布全國買賣契約、申報契稅情形，透露不動產移轉的秘密！根據統計顯示，去(2019)年不動產移轉，桃園市桃園區買賣契件數最多，顯示是台灣交易最熱的地區、而贈與契則是新北市板橋區居冠、大安區為數也不少，顯示父母、長輩對子女、晚輩的愛。

財政部公布去年不動產契稅的情形，財政部表示，房屋移轉必須依據契稅條例申報契稅，稅額是已核定契價乘以稅率，所以契稅的件數最能夠反映不動產的移轉情形。

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台北市老房子交易較多 稅額七成不到4萬元

根據財政部統計，契稅實徵淨額自2016年以來，已經連續四年成長，去年達到了148億元，也是2011年以來新高，而過去以來各種契別中，仍以買賣契占比最高，都有九成以上，去年的買賣契應稅案件就有31.5萬件，其次才是贈與契。

就六都來看，去年買賣件裡新北有6萬件，是六都之中居冠；按稅額級距分，全國六成六稅額都不到4萬元；值得注意的是，台北市37.6%的稅額在萬元以下，4萬元以下占比更高達七成五，顯示台北市的買賣案件較多是適用2015年以前房屋標準單價較低的老屋。

▲契稅徵詩情形與應納稅額狀況。（圖／財政部提供）

父母的愛 新北板橋區、北市大安區大安贈與契多

財政部統計也發現，2014年起調整房屋稅等相關稅制，確實有抑制炒作的風氣，包含免稅案件契2013年稅申報件數有46萬件、倒是一路下滑，到了2016年僅有33萬件，然後再往上攀升至去年的38萬件。

若分鄉鎮區來看，就申報件數買賣契桃園市桃園區最旺盛，達到1萬582件、中壢區居次8697件、新北市的淡水區則居第三，達到7545件。

但是贈與契也出現相當有趣的結果，新北市的板橋區有1128件，是所有地區中最高、桃園市桃園區的1115居次，台北市的大安區則居第三，有1008件，財政部分析，贈與契尤其是大安區生活機能完整，房價普票較高，成為父母協助子女置產的熱門地區有關。

▼契稅申報情形。（圖／財政部提供）

