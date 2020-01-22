瘋電影／她們　電影好看到要掛急診

文／賴賴

瘋言瘋語：

小婦人原著改編故事，沒看過小婦人直接看電影，非常過癮，電影流暢敘事簡潔有力，很厲害得導演功，在幾場戲就將幾個姊妹的人設清清楚楚的說完，愛畫畫的老三、鋼琴厲害的老么、文筆奇才的老二和美麗溫柔的大姊，善良熱心的媽媽養大了四個人格完美的女兒，整部電影就是在不同美女性格中穿梭，雖然她們不富有，但是精神富裕得令隔壁隔代教養的富家少爺羨慕，非常溫暖且動人的好作品。

女人是不是一定只能嫁給有錢人才會好命，「貧賤夫妻百世哀」是否是普世價值的通論？電影中梅莉史翠普帶出最精闢智慧的人類價值觀，人前顯現得自私刻薄又不通人情，卻句句帶出很難反駁的現實，電影中有許多至理名言，像是姑姑說：女人可以不結婚，不依賴男人，前提是要自己有錢。大姊說：我厭倦了貧窮的生活。老三說：你只顧著發掘我的缺點，卻忽略我的聰明。看完電影會想找原著來回位一下，很久很久沒看到這樣史詩般的溫婉深度。

難得年輕一代大卡司群集，如詩如畫的鏡頭語言，加上如花似玉的女主們和顏值爆表的提摩西夏勒梅，由梅莉史翠普梅姨畫龍點睛的劃出劇情重點，這是小朋友都可以理解的故事，非常好看。

不論是影片節奏，劇本內涵深度，對白深刻一針見血，五顆星推薦難得的百年佳作。難怪死侍看完電影有感地說：好看到我要掛急診。

片 名：她們 電影好看到要掛急診

英文名稱：Little Women

類 型：劇情

上映日期：2020-01-22

片 長：134分鐘

導 演：葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)

演 員：艾瑪華森(Emma Watson) 、 弗洛倫斯佩治(Florence Pugh) 、 提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet) 、 瑟夏羅南(Saoirse Ronan) 、 梅莉史翠普(Meryl Streep) 、 蘿拉鄧(Laura Dern) 、 詹姆士諾頓(James Norton) 、 巴布歐丹柯克 (Bob Odenkirk)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業

劇情大綱

以《淑女鳥》大放異彩並成功驚艷國際影壇的才女名導葛莉塔潔薇，睽違兩年即將再推出最新編導作品《她們》。電影改編自世界經典名著《小婦人》，並將其原著作者露易莎．梅．奧爾柯特的真實人生故事，復刻融入至女主角喬馬區（瑟夏羅南飾）的生活中。

電影將透過葛莉塔潔薇的視角，重新詮釋馬區家族中，這四位個性截然不同的姊妹；她們將透過自己的信念與理想，活出橫跨時空且不受時代背景限制的生活。

最新電影除將再度與金球影后瑟夏羅南、堤摩西夏勒梅再續前緣外，更邀請到奧斯卡傳奇影后「梅姨」梅莉史翠普，及新世代女神艾瑪華森等黃金卡司全力相挺。

▲四個善良的女兒，美麗出色。

▲文青才女喬無法忍受女人的幸福不能自我掌握。

▲姑姑是個尖酸睿智的老姑婆。

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