他拾荒撿到「嘔吐硬塊」價值2千萬！　打火機一燒…飄出超昂貴麝香

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記者黃心瑀／綜合報導

泰國一名海灘拾荒者蘇拉洽（Surachet Chanchu）日前在一處海灘上，找尋可以拿去回收賺錢的垃圾時，竟意外發現一個重達37磅（約16公斤）的硬塊，他下意識認為這應該就是傳說中的「龍涎香」，於是小心翼翼的將硬塊帶回家，用打火機燃燒做測試，一直到聞到麝香味他才確定自己要發財了，因為這塊「龍涎香」的加值竟高達53萬英鎊（約2115萬台幣）。

根據《太陽報》報導，蘇拉洽在泰國南部宋卡府的一處海灘上撿回收物時，意外拾獲被稱作「龍涎香」的鯨魚嘔吐物，據悉這東西是在鯨魚的消化道中形成，並且在香水行業當中被視為相當珍貴的物品。

蘇拉洽將這塊重達37磅的硬塊帶回家，然後他的朋友們則是拿出打火機，開始燃燒這個硬塊；只見硬塊迅速融化後散發書令人感到舒服的麝香味，代表了這極有可能是「龍涎香」。

依照先前的銷售歷史，質量最好的龍涎香一磅（約0.45公斤）價值為14500英鎊（約58萬台幣），若是蘇拉洽撿到的硬塊可以順利賣出，價值被預估為53萬英鎊。專家表示，硬塊在抹香鯨的的膽管中形成，然後嘔吐物在海洋中凝固，有時候會在海洋中漂浮超過100年。