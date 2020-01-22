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伊朗揚言退出「禁止核武擴散條約」　目的究竟為啥？

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▲美國總統川普（Donald Trump）於白宮宣布退出伊朗核協議。（圖／路透社）

美國總統川普在白宮宣布退出伊朗核協議，從此美、伊關係陷入了迫切的危嘰。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

伊朗外長札里夫周一(20日)表示，如果歐洲國家將伊朗核問題提交聯合國安理會討論，伊朗將退出「禁止核武擴散條約」。

分析人士指出，歐洲國家啟動「伊朗核協議」爭端解決機制，企圖向伊朗施壓。伊朗發出上述警告，是因為他們擔心失去合法性，同時期望維持原本的核協議、提高反擊效果。 儘管伊朗態度強硬，但仍為局勢轉圜留下些許餘地。

擔心失去合法性

英、法、德等國14日宣布啟動「伊朗 核協議爭端解決機制，以應對伊朗中止遵守核協議承諾。在此一機制下，伊朗的核問題有可能被提交至聯合國安理會。對此，札里夫周一發出警告，指責上3國的做法「絕不合法」。 這已非伊朗第一次表示可能退出「禁止核武擴散條約」。

之前，伊朗官員曾針對美國撕毀「伊朗核協議」以及重啟和追加對伊朗制裁、伊朗在該協議中的正當權利未得到保證等事，多次發出將退出「禁止核武擴散條約」的警告。

中國社科院「西亞非洲研究所」伊朗問題專家陸瑾認為，這次伊朗之所以發出強硬警告，是因為目前美國對伊朗的單邊制裁並不合法。伊朗擔心一旦伊朗核問題被提交到聯合國安理會討論，自己可能受到國際社會全面合法的制裁。

依照「伊朗核協議」，爭端解決機制啟動後，如果無法在規定期限內透過協議框架下的聯合委員會解決糾紛，問題將被提交至聯合國安理會。若安理會未能在30天內通過一項繼續放鬆對伊制裁的決議，之前的聯合國對伊制裁決議就將自動恢復。

分析人士指出，依目前情況來看，一旦問題被提交到安理會，聯合國恢復對伊朗制裁的可能性很大，屆時美國的單方面制裁將轉為「合法」，伊朗則會失去對抗制裁的合法性。

旨在「留住」核協議

分析人士指出，這次伊朗揚言退出「禁止核武擴散條約」，主要目的還是想「留住」伊朗核協議。此舉並非伊朗「主動出擊」，而是不得已的反擊。

北京大學「阿拉伯伊斯蘭文化研究所」所長吳冰冰表示，伊朗核協議對伊朗而言，是「善意對善意」的約定，伊朗透過限制核活動換取經濟利益。但美國2018年5月單方面退出伊朗核協議後，在美國實施制裁的「長臂管轄」之下，歐洲國家已停止進口伊朗石油，伊朗遵守伊核協議所應得的經濟利益已無法兌現。

美國總統川普認為前任歐巴馬政府簽署的伊朗核協議不足以限制伊朗，因此單方面宣布退出該協議，並逐步重啟和追加對伊朗的制裁，以逼迫伊朗跟美國重新談判並簽署一份美國認可的新協定。德國國防部長卡倫鮑爾日前證實，這次歐洲國家宣布啟動伊朗核協議爭端解決機制，也是美國威脅要對歐洲汽車加徵關稅的施壓結果。

分析人士指出，退出「禁止核武擴散條約」可在國際上造成較大的政治衝擊，況且該條約對伊朗的意義，主要在於能夠以接受國際組織監督來換取一定權益。但如今美國的「極限施壓」及「長臂管轄」讓伊朗所能得到的權益所剩無幾，因此威脅退出此一條約來反擊歐洲國家及其背後的美國，對伊朗來說也是合理選擇。

強硬同時留有餘地

值得注意的是，這次札里夫在發出強硬警告的同時，也留出了一定餘地。他說，如果歐洲方面能夠履行伊朗核協議的相關義務，並在協議框架下保障伊朗的經濟利益，伊朗會重新遵守該協議。

分析人士指出，爭端解決機制目前尚處於準備啟動階段，並未真正啟動，因此局勢還有轉圜的可能，伊朗不一定會退出 禁止核武擴散條約。

事實上，伊朗在關於伊朗核協議的博弈中始終保持著克制。伊朗中止履行伊核協議分5個階段，前後歷時半年多，而且伊朗多次強調所有中止履行協定的步驟都可逆轉。伊朗也始終沒有突破20%的鈾濃縮豐度。理論上生產20%豐度的濃縮鈾和90%豐度的武器級濃縮鈾之間，幾乎沒有技術障礙，伊朗已顯示他們始終自我克制。

浙江外國語學院國際問題專家馬曉霖說，伊朗領導人多次強調，發展包括核武器在內的大規模殺傷性武器，並不符合伊斯蘭律法。伊朗也清楚，一旦真正跨過擁核門檻，將面臨戰爭危險。以色列會率先向伊朗發動戰爭，美國則會出面保護以色列，此舉將導致美國跟伊朗之間的戰爭，這是伊朗所無法承受的。

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