全台100強企業名單曝光！和泰員工好幸福　做1年領2年薪

圖文／鏡週刊

和泰車是台灣上市公司中，除了聯發科等科技業之外，對員工福利最好的公司之一，光是每年領的薪水與獎金，不少傳產企業都遠遠比不上。

和泰車去年銷售成績極佳，前三季獲利88.51億元，每股獲利更衝上16.2元，法人圈認為全年有機會賺超過2個股本。

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公司賺錢，也讓和泰車員工荷包滿滿，根據證交所2018年的薪資福利調查結果，和泰車非主管職的平均薪資以199萬元穩居傳產業第一，遙遙領先同業，除了固定3個月的年終獎金之外，這5年來，幾乎年年都發放9個月以上的績效獎金，年終加績效獎金，就等於多一年的薪水。

「在和泰工作一年，就可以領兩年薪水。」在和泰車已待超過30年的和泰車發言人協理劉松山說，「新進人員若績效好，3年左右就能年薪百萬。」

不只薪水做1年賺2年，和泰對員工福利也很好，每年光三節獎金、旅遊補助再加上子女教育補助就超過10萬元。「總經理（蘇純興）常說，人是和泰車最大的資產。」和泰主管笑著說。

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