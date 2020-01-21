因應氣候變遷領頭羊　國泰金、元大金雙獲CDP評比肯定

▲極端天氣屢屢發生在生活周邊，引起全球各地的民眾對氣候變遷議題的重視。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

國際非營利組織CDP（原碳揭露專案）公布最新評比，國泰金、元大金雙雙獲得A-「領導等級」（Leadership level），也是全台金融業最高等級之一。

國際非營利組織CDP是2003年由35個國際主流法人投資機構連署發起成立的獨立非營利組織。目前CDP代表超過525家管理超過96兆美元的投資機構、以及120家採購金額共超過3兆美元的品牌商，鼓勵企業界進行碳排量揭露，協助企業評估氣候變遷所造成的結果，並提供外部投資者參考依據。

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根據CDP官方揭露，這次台灣共129企業受評，其中11家企業獲得A-「領導等級」肯定。元大金連續2年獲得A-，主要因為積極落實節能減碳及綠色採購等環境永續經營面向，執行溫室氣體碳排量的控制與減量得到具體成效。

元大金表示，多年來致力於建置多項ISO管理系統，為推動與管理集團內環境事務，自2015年著手導入ISO 14001環境管理系統至今，集團旗下全台316個據點，已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率百分之百的金控公司，同時也配合推行國際標準的能源管理系統，藉由擬定節能目標及實施計畫，全面提供能源使用效率，並獲得英國標準協會（BSI）台灣分公司頒發ISO 50001認證。

國泰金也獲得領導等級A-的認可，國泰金控風控長黃景祿表示，「在參考世界經濟論壇的全球風險報告，我們也辨識及評估氣候相關衝擊，氣候變遷的確是件重大的議題」。因此，國泰金成立TCFD工作小組，分別針對金融核心業務重大項目進行監管，包含不動產投資及房貸、有價證券、企業授信及保險商品，並逐步由質化分析到量化分析與情境模擬。

此外，國泰金為管理資產組合對氣候影響，進行多項範疇三溫室氣體盤查，國泰人壽及國泰產險分別進行保險商品的碳足跡盤查並通過ISO 14067查驗，國泰產險更為台灣首家制定「財產保險服務碳足跡產品類別規則」，藉以了解保險商品的生命週期對環境的衝擊。