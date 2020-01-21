貿易戰搗亂！　企業2019年籌資首見過半數用來還債

▲根據金管會統計，2019年公開發行公司申報公募金額達5,737.67億元，為近3年來新低。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（21）日公布公開發行公司籌資情形，受到中美貿易戰等國際政經因素影響，2019年公開發行公司籌資案件總計有392件，募資金額達7,428.4億元，其中公開發行公司申報公募金額達5,737.67億元，為近3年來新低，至於私募金額則為1,690.73億元。

根據金管會證期局統計，2019年公開發行公司國內募資申報生效案件有278件，金額為5,674.57億元，加上海外募資申報生效案件則有2件，金額63.1億元。

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國內、外去年籌資申報生效案件累計有280件，金額5,737.67億元，較2018年度292件、金額6,311.11億元，分別減少4.11%、9.09%。金管會證期局表示，受到中美貿易戰等國際政經因素影響，使得企業募資較為保守，以及2018年度大型募資案件較多所致。

進一步觀察公募的國內、外比重，2019年度公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額的98.9%，海外募集金額占總募集金額的1.1%，顯示企業仍以國內募集資金為主。

另在私募方面，去年公發公司私募案件達112件，金額1,690.73億元，占公、私募合計金額比重為22.76%，較2018年的95件、金額1,179.53億元，無論件數及金額皆同步增加，主要是2019年金融保險業私募金額較為龐大所致。

證期局指出，2019年度公開發行公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途以償還債款及擴充廠房設備為大宗，其中償還債款占了54.13%、擴充廠房設備則占17.06%。