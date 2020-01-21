台塑集團去年總營收2兆元　獲利與前年相比幾乎腰斬

▲台塑集團總裁王文淵（中）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑集團今（21）日舉辦暮年會，席開86桌，預計有203萬的獎金要抽出，最大獎為總裁獎10萬元現金，台塑集團總裁王文淵今日雖開心出席，但仍就低調沉默當個「無聲的總裁」，並未上台致詞。

總管理處總經理林善志表示，去年初油價緩步上漲，經濟情勢看起來不錯，但5月之後油價走跌，美中貿易戰持續延燒，影響到營收與獲利。

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林善志說，公司對於經營艱困雖然有所預測、景氣會走差，但總裁為了照顧員工，經濟越不景氣，照顧員工就要更努力，去年更改年終獎金計算公式，發出4.94個月的年終獎金與2萬元的加碼紅包，否則依照舊公式，今年年終只有3.14個月，他更說，這也意味著今年的實質年終達5.42個月。

此外，林善志表示，2018年台塑集團海內外總營收為2.039兆元，較2018年的2.4兆元年減15%，稅前利益2074億元，也較2018年的約3895億元衰退46.75%，近乎腰斬，台灣經濟發展依賴貿易，2018年對中國與香港的貿易佔比41%，對美國則佔12%，貿易戰開打，對台灣經濟影響非常大。

展望未來3年，林善志更說，美國、中國大陸的石化產能將大幅增加，供大於求的狀況下，對台灣更不利，但台塑始終相信危機就是轉機，必須要自立自強，旗下各公司產品高質化、差異化的研發，全力執行人工智慧的應用，嚴謹執行各項製程作業，公安環保都要做好，實質提升生產績效，才能在國際上有競爭力。

