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台灣原創肯特動畫20周年特展！公視4K動畫《妖果小學堂》專區

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▲▼「台灣漫畫基地」推出第一檔新年特展「肯特動畫20th動畫x漫畫-台灣動漫新創力」（圖／文化部提供）

▲台灣漫畫基地推出第一檔新年特展「肯特動畫20th動畫x漫畫-台灣動漫新創力」。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

「台灣漫畫基地」推出第一檔新年特展「肯特動畫20th動畫x漫畫-台灣動漫新創力」，與知名動畫導演張永昌攜手合作，展出肯特動畫20年來的精彩作品，以及今年暑假將於公視推出的4K動畫《妖果小學堂》專區，呈現漫畫跨域及在地文化的可能性，也期待透過特展，催生更多元的漫畫跨業開發想像。

▲▼「台灣漫畫基地」推出第一檔新年特展「肯特動畫20th動畫x漫畫-台灣動漫新創力」。肯特動畫張永昌導演展區導覽（圖／文化部提供）

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▲肯特動畫張永昌導演，在台灣影視動畫業界20餘年間，跨足了廣告、影視、動畫、電影作品。（圖／文化部提供）

張永昌導演在台灣影視動畫業界20餘年間，跨足了廣告、影視、動畫、電影作品，也參與數位藝術互動科技跨域合作，此次特展展示其20年來的創作精華，包括場景原畫、分鏡牆、3D動畫角色、3D列印模型等，以及《妖果小學堂》專區。

《妖果小學堂》引用台灣神怪傳說，作為劇中妖怪角色的元素，描述水果奶奶誤闖妖怪森林，認識了各種可愛小妖一同展開冒險的故事，現場展出「金漫獎」漫畫家陳穩升為《妖果小學堂》創作的系列角色原畫，也規劃《妖果小學堂》實體教室，呈現小妖們上課的場景，並特別播放難得一見的幕後花絮精彩影片，讓大小朋友一探動態分鏡、調整、3D角色表情與動作、音樂製作等動畫製作幕後工作。

▲▼「台灣漫畫基地」推出第一檔新年特展「肯特動畫20th動畫x漫畫-台灣動漫新創力」（圖／文化部提供）

▲「肯特動畫20th_動畫x漫畫-台灣動漫新創力」於台灣漫畫基地展覽。（圖／文化部提供）

文化部人文及出版司司長陳瑩芳表示，漫畫作為一種傳達內容的媒介，具有視覺性、高度故事性而且可以承載豐富的想像力，非常適合作為動畫、影視、遊戲的故事來源，而「台灣漫畫基地」從去年1月24日開幕即將滿一年，在行政院長蘇貞昌及文化部長鄭麗君的支持下，已在漫畫產業投入了許多資源，期待從創作端發展到跨域甚至走向國際，並藉由政府、民間及法人攜手合作，讓台灣漫畫產業更加茁壯。

公共電視副理林瓊芬也表示，水果冰淇淋是公共電視22年的本土IP ，在真人轉化成動畫的過程並不容易，感謝漫畫家陳穩升完成富有創意的角色設定，以及肯特動畫的後續製作，才能結合既有IP、台灣妖怪及特有水果，完成適合台灣小朋友收看的原創動畫影集，期待未來能累積更多的內容，打造屬於台灣的品牌。

▲▼「台灣漫畫基地」推出第一檔新年特展「肯特動畫20th動畫x漫畫-台灣動漫新創力」。大合照-肯特動畫張永昌導演(左二)、文化部人文及出版司陳瑩芳司長(左四)（圖／文化部提供）

▲「肯特動畫20th動畫x漫畫-台灣動漫新創力」特展展期自即日起至2月9日。（圖／文化部提供）

「肯特動畫20th動畫x漫畫-台灣動漫新創力」特展展期自即日起至2月9日（週一及1/24-1/27休館），觀眾可在展區與可愛的小妖們拍照打卡、欣賞影片及塗繪著色等，適合春節期間闔家蒞臨觀展，一同進入充滿想像力和創造力的動畫世界。

肯特動畫20th動畫x漫畫-台灣動漫新創力
地點：台灣漫畫基地
地址：台北市大同區華陰街36、38號
日期：即日起至2月9日
時間：10:00 ~ 20:00
週一休館，春節期間除夕至初三休館

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