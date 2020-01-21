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年底購屋旺季效應！12月新增房貸金額超過百億　利率再創新低

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▲▼內湖路沿線商辦住宅，內湖房市，文湖線週邊。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 年底逢交屋潮，新承做房貸金額創5個月來新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（21）日公布108年12月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.398％，較11月的1.415％下降0.017個百分點，主要係因資本支出貸款利率下降所致。

購屋貸款12月相較11月增加100.94億元，央行官員表示，因年底為購屋旺季、交屋多，加上銀行承做整批的分戶貸款，以致購屋貸款金額增加，而房貸利率微幅下降0.009個百分點為1.608%，再次刷新低紀錄。

請繼續往下閱讀...

央行官員表示，因台銀的公教人員貸款佔比多，而公教人員貸款有優惠利率，加上各銀行積極爭取客戶承做優惠房貸，平均利率稍微下降；但官員指出，買房仍以自住為主，利率不會變化太大，但因每個月的承做對象不同，仍會有小幅波動。

在資本支出貸款部分，12月資本支出貸款較上月增加132.33億元、利率下降；週轉金貸款較12月較11月增加1605.69億元、利率增加。

▲▼ 108年12月五大銀行新承做貸款。（表／記者李瑞瑾製）

央行官員指出，因年關將近、資金需求高，季節性因素導致資本支出與週轉金貸款金額皆增加。資本支出貸款利率下降原因，是利率較低的大額公民營企業貸款增加；週轉金貸款利率增加，則是11月利率較低的公民營企業貸款較多，受到基期低的影響，導致12月週轉金貸款平均利率相對增加。

此外，資本支出貸款金額增加，是否可以體現台商回流的效益，央行官員指出，台商回流會陸陸續續反應，資本支出貸款增加也是有一點台商回流的因素在，但主要仍受季節性因素影響較大。

在消費性貸款部分，12月貸款金額較11月減少5.64億元，主要因承做就學貸款金額減少；利率增加則是因年底為購車旺季，利率較高的購車貸款增加，因此平均利率比11月還要高。

整體來說，12月五大銀行新承做放款加權平均利率為1.398％，較11月的1.415％下降0.017個百分點；新承做貸款金額則是增加1833.32億元。

另外，12月五大銀行承做國庫借款金額僅約5億元，致不含國庫借款之五大銀行新承做放款加權平均利率同為1.398％，較11月的1.415％下降0.017個百分點。

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