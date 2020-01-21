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射箭女王譚雅婷三度射進奧運　東京奧運看見新竹之光

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▲王譚雅婷逆轉勝完成第三度叩關奧運的心願。（圖／新竹市政府提供）

譚雅婷逆轉勝完成第三度叩關奧運的心願。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2020東京奧運射箭代表隊，日前舉行第三場選拔賽，國手名單拍板定案；新竹之光射箭女王譚雅婷在第三場超車成功，取代彭家楙躍居第二，完成第三度叩關奧運的心願；與2012年奧運女子反曲弓班底雷千瑩、林佳恩再度合體，八年後再戰奧運金牌。新竹市長林智堅表示，新竹市全力相挺新竹在地子弟譚雅婷，期盼2020東京奧運射下金牌。

新竹市政府教育處表示，東京奧運射箭代表隊選拔賽共進行三場，大會依據第一場選拔賽積分排名，由男、女反曲弓前16 名選手，取得參加第二場選拔賽資格，再依據第二場選拔賽積分排名，男、女前八名選手，取得參加第三場選拔賽資格。其中在2019 年世界射箭錦標賽之團體賽，取得2020 年東京奧林匹克運動會參賽權者，在第二場選拔賽積分加總結束後，額外再給予總積分2 分，進行排名。譚雅婷在第三場超車成功，取代彭家楙躍居第二，完成第三度叩關奧運的心願。

「我一緊張就會影響節奏，第二場結束後壓力很大很難入睡，後來我不斷跟自己對話，接受自己目前的狀況，平常心勇敢面對才找回感覺。」譚雅婷表示，前兩場選拔賽因為太在意，表現起伏太大，很開心在第三場找回享受比賽的感覺，以積分7、7、8、8拿下第三場積分最高(第一名)，取得東奧參賽資格非常開心。

金牌教練倪大智表示，選手們都需調整步伐，繼續努力。賽事將近，他們必須努力克服異地氣候狀況與調整自己的體能，對於大部分的選手而言都是種考驗，譚雅婷能夠承受壓力、自我調整射下奧運門票，是非常不容易的。

林智堅表示，新竹市射箭項目成績斐然，更獲得教育部體育署補助新台幣4,000萬，將於富禮國中增建射箭館，讓更多射箭選手有更好的練習空間，為了迎接2020東京奧運射下金牌的挑戰，選手們都以最積極的方式面對比賽，市府將作為選手最佳的後盾，刷新奧運佳績。

教育處長黃錦能表示，新竹市射箭運動在全國賽事或國際賽會都有出色表現，2016年里約奧運女子組團體奪銅的譚雅婷和林詩嘉都是出身竹市的選手，突顯本市射箭運動已逐步展現茁壯發枝的成效。射箭運動是新竹市重點發展項目，感謝富禮國中與新竹市體育會射箭委員會的努力，以及教育優先區小小神射手的推廣，將新竹市打造成為培育國內優秀射箭選手的搖籃，未來將會在更多國際賽場上看見新竹之光。

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