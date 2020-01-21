8千多萬遺產無人繼承　全進國庫貢獻國家！

▲去年有一筆郭女士的2100多萬元的現金、以及遺留的不動產、黃金、股票、飾品等沒有人繼承，都繳庫以及交由國產署處理。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（21）日表示，去年沒有人繼承的遺產剩餘現金繳庫，共有39件，金額共計8025萬元，其中單筆最高為2130萬元，最低金額為831元，都歸屬於國庫了，最大筆的2000多萬元現金直接進國庫，據了解，該筆現金是由一位郭女士遺留，另外還有黃金、股票等遺產，也交由國產署處理。

根據民法第1185條規定，無人繼承的遺產，在民法第1178條所定公示催告期滿，經清償債權並交付遺贈物後，如有剩餘歸屬國庫。

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無人繼承遺產多由法院選任遺產管理，例如律師、地政士、會計師，代為處理，假使有剩餘現金，由遺產管理人辦理繳庫事宜。財政部國庫署對各遺產管理人本於服務精神，奔走協調遺產事務並且順利完成繳庫，表示感謝。

根據國庫署統計，去年最大筆2130萬元是由一位郭女士遺留，她還留有黃金、不動產、飾品、股票等，同樣無人繼承，改由國產署來處理。該署自100年開始辦理無人繼承遺產，去年無人繼承遺產8025萬元，大約是第4高，最高一年是2013年的2.23億元，歷年最大單筆無人繼承遺產有1.7億元。累計這九年來，無人繼承遺產貢獻國庫已經有7.8億元。