60.6萬人自提勞退新制退休金　勞保局提醒報稅時可扣除

▲60.6萬人自提勞工退休金，勞保局提醒報稅時要「自扣」。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部勞保局今（21）日提醒，適逢事業單位申報員工年度綜合所得扣繳憑單期間，各事業單位應將參加勞退新制勞工108年度個人自願提繳退休金金額自給付總額中全數扣除，避免勞工多繳稅款。截至去年11月統計，勞退新制人數約701萬8千多人，其中自提人數有60萬6108人，占8.64%。

勞保局表示，依「勞工退休金條例」第14條第3項規定，勞工在每月工資6％範圍內自願提繳退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅，可享有賦稅優惠，因此事業單位申報「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」時，應將勞工自願提繳退休金金額正確填報於「依勞退條例自願提繳之金額」欄位，且給付總額欄位須扣除自願提繳金額。

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勞保局舉例說明，如勞工108年每月工資總額5萬5,000元(提繳工資歸級為5萬5,400元)，年終獎金2個月，則108年度薪資所得為77萬元(5萬5,000元 × 14個月)，另勞工每月自願提繳6％退休金，108年度扣繳憑單「依勞退條例自願提繳之金額」欄位應填報3萬9,888元(5萬5,400元 × 6% × 12個月)，給付總額欄位應填報73萬112元(77萬元－3萬9,888元)。

勞保局提醒，如在108年度內有個人自願提繳退休金，一定要記得在今年報稅時，再次確認自願提繳金額是否已自當年度個人所得總額中全額扣除，如未扣除或金額有誤者，請洽事業單位儘速向各所轄國稅局分局或稽徵所申請更正，以維護自己的權益。