108年GDP成長率上修至2.73%　主計總處：台商回流、半導體投資皆優於預期

▲行政院主計總處。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（21）日公布108年第4季經濟成長率，未經季節調整實質GDP與107年同季比較之經濟成長率(yoy)概估為3.38％，經季節調整後，與上季比較折算年率之經濟成長率(saar)為6.96％。併計前3季，概估108年經濟成長2.73％。

根據資料顯示，雖工業原物料價格多續居低檔，僅受惠廠商持續擴充在台產能及5G通訊新興應用熱潮效應，第4季按美元計價商品出口增1.84％(以新台幣計價增1.04％)，經所有權調整，併計服務輸出並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長2.33％；輸入實質成長4.26％。

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民間消費方面，因新車改款及電動機車持續熱銷，加上百貨公司週年慶及線上雙11檔期促銷活動，整體零售業營業額增4.84％，餐飲業亦增4.99％，挹注民間消費成長動能，受107年第4季9合1選舉相關競選活動消費基數較高影響，抵銷部分增幅，併計其他各項並剔除物價因素後，概估民間消費成長2.94％。

資本形成方面，雖大客(貨)車及飛機增購減少，抑低運輸工具投資，惟國內半導體廠商設備購置擴增，第4季新台幣計價資本設備進口增49.19％，加上營建工程投資亦穩定成長，併計智慧財產及存貨變動，並剔除物價變動因素後，概估資本形成(含固定投資及存貨變動)實質成長10.72％。

主計總處指出，去年第4季實質成長率達10.72%，主要是國內幾家半導體龍頭業者資本投資超出預期，另外，台商回流在資本設備上的進口數也有不錯成長表現，單就回流台商所進口的設備在第4季就成長4成。

另外，主計總處更說，台灣今年的經濟情勢還是屬於穩健成長，主要還是台商回流以及半導體廠商續留台灣，皆可促使台灣在生產及就業方面比以往來得好，雖然IMF認為中美貿易第一階段協議已簽訂「僅是暫時和平」，但以長遠發展來看，中美貿易戰導致整個產業鏈重整，而台灣又立足在重要地位，因此衝突對於台灣來說並不大，這點從去年的經濟表現就可得證。