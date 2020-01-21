沃旭轉型成100%再生能源公司　獲評為全球永續企業第一名

▲沃旭能源執行長亨利保森（Henrik Poulsen）。（圖／沃旭能源提供）

記者姚惠茹／台北報導



風電商沃旭能源今（21）日宣布，從全球超過7,300家營收規模達10億美元的跨國企業中脫穎而出，獲加拿大出版暨研究機構企業騎士(Corporate Knights)評選為2020「全球百大永續企業」第一名，從化石燃料能源公司轉型至100%再生能源公司，並呼籲企業減碳以限縮地球暖化在1.5°C以內。



沃旭能源全球執行長亨利保森 ( Henrik Poulsen ) 表示，沃旭對被評選為全球最永續企業感到非常自豪，因為原本是傳統化石能源供應商，現在成功轉型為全球最大再生能源公司之一，每一天沃旭都專注於提供大規模綠能解決方案來對抗氣候變遷，因應當今最急迫的挑戰。



沃旭表示，從2006年以來，已將能源生產和企業營運過程中的碳排放量減少83％，並將在2025年實現碳中和目標，目前所建造的離岸風場正為超過1,300萬人提供潔淨能源，並致力希望在2030年提高到為5,000萬人提供綠能，至今仍大幅減少碳排，成為全球百大永續企業評比名列第一的關鍵。



沃旭指出，如今在世界上許多地區，離岸風電的建置成本相較於新建燃煤或燃氣發電廠便宜許多，離岸風電也因此成為全球綠能轉型的關鍵科技。根據國際能源總署（International Energy Agency ）的研究，離岸風電具有提供綠能給數億人口的潛力。



沃旭強調，目前已經有明確的計畫，積極實現碳中和的能源生產與營運，目前也啟動下一階段的減碳旅程，將推行一項最新計畫，協助供應鏈大幅降低碳排放，而沃旭於全球百大永續企業的排名持續躍升，2018年排名第70名、2019年排名第4名，2020年排名第一，具體展現其減碳計畫的成果。