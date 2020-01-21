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「境界」電腦新系統仍須時間改善　南山人壽、南山產險遭降信評

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▲▼南山人壽中山分公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

中華信評今（21）日表示，系統改善仍需時間解決，南山人壽與南山產物評等調降為「twAA」；信用觀察狀態解除，展望轉為「穩定」。

中華信評今日表示，南山人壽裁處後3個月未能完全提升資訊系統的品質，以解決主管機關去年對該公司裁罰並發出業務限制令問題。系統改善延遲會影響到南山人壽的信用品質面臨的風險增加，原本南山人壽的評等與富邦人壽、國泰人壽等大型同業相當，但因境界計畫若拉長時間獲利、績效不確定性已經明顯升高，所以才調整評等。

請繼續往下閱讀...

中華信評表示，信評是對一家公司整體信用狀況、現金流穩定的評等，所以降評對南山人壽而言，等於投資人的投資風險增溫，南山的客戶、銀行、國外的交易對手，也會將評等作為往來的參考指標之一，換言之，南山未來籌資成本將會增加。

至於南山人壽未來評等的發展，中華信評表示，每季還是會觀察南山的財報，以確認財務是否有惡化的情況或者降評的因素（境界改善、投資型保單恢復銷售以及保單銷售和保單價值恢復動力）明顯改善，才可能恢復獲調升；並且中華信評也預期了未來南山人壽未來兩年的狀況，包含保單價值，除非財務狀況比原本預期還糟糕，否則短期內不會再降評。

南山人壽遭降評之前的評等長期發行信用評等為「twAA+」、10月時因為境界系統問題，引發保戶的權益受損，遭金管會處分停止販售投資型保單，評等展望列入「觀察負向」。

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