商業周刊／星宇小年夜首航！　一碗熱濃湯揭張國煒殺出重圍戰法

▲張國煒的首架飛機，以大地暖色系打造家的舒適感。（圖／攝影程思迪）

文／韓化宇

籌備3年之久的星宇航空，首個航班於1月23日上午7點25分飛往澳門，首航儀式結束後，創辦人張國煒親自駕駛第二個飛往澳門的航班，宣告台灣航空市場雙雄割據的局面，自此結束。

這次，搭乘首航的顧客，將享受到怎麼樣的服務？透過以下細節，可以看到一個後進者，很不一樣的策略抉擇。

請繼續往下閱讀...

經濟艙遞馬鈴薯濃湯

航空公司通常1到2個月更換一次菜色，而星宇公布的首波飛機餐，經濟艙會提供每個客人一碗馬鈴薯濃湯。

經濟艙附熱湯，在國際上較知名的航空公司，像日本航空曾和有「傳說中沾麵」之稱的大勝軒合作，推出用冷水浸泡過的麵，浸入熱湯的「溫麵」，頗受好評。

這是華航、長榮不做的服務。因為，一碗小小的熱湯，會為航空公司的服務流程增添很多麻煩。

例如，客人不小心打翻弄髒地毯或座椅，不像打翻熱茶容易清洗，最糟的情況，可能是要換掉整塊地毯。此外，把上百份的熱湯搬上飛機，也會增加額外的重量，以及耗油量，這也是成本。

星宇負責客艙服務品的主管表示，人的味覺在高空上會疲乏，鹹的食物具有刺激味蕾之效，所以，在飛機上吃泡麵，總覺得特別美味，而一碗熱湯，不僅暖胃、也暖心。

透過小服務，創造客人最大的心理滿足，這是很好的投資。

恢復消失已久的頭等艙

星宇預計2021年引進雙走道客機A350，屆時將設置在國內銷聲匿跡已久的頭等艙，而且，會配置4個艙等，即頭等艙、商務艙、豪華經濟艙、經濟艙。星宇的頭等艙設計，預計會是拉門式套間，類似全日空在777-300ER機型上的新款頭等艙設計。

放眼全球航空公司，不是取消頭等艙，就是縮減頭等艙的空間。但是星宇逆勢增設，想要搶攻的客群，是檯面下的「隱形富豪」：他們不像郭台銘或者富邦、國泰蔡家這麼有錢、買得起私人飛機，但又很想展現財富實力。

另一個策略思維是，星宇既然標榜「精品航空」，就要把精品航空的形象，一開始就植入消費者的印象，讓有財富實力的人，在飛機上拍照打卡，變成炫耀儀式，成為最好廣告。

全機有免費Wi-Fi

星宇的商務艙提供無流量限制的Wi-Fi；經濟艙雖然可以免費使用Wi-Fi，但是僅限傳輸Line、WeChat等文字訊息，不能夠使用Google或觀看YouTube等。

機上提供Wi-Fi服務已是全球航空界的趨勢，除了拜衛星通訊科技進步之賜，另一個考量，就是希望減少機上的報章雜誌數量。

因為紙本也是重量，會增加飛機的載重。如果，全機都能使用免費Wi-Fi上網，閱讀紙本刊物的需求，自然會下滑。

想要在已經被大玩家主導的市場中突出？真的不是只有殺價一途。遠東航空前總經理李承仲分析，星宇身為新進者，只有兩條路：一是跟華航、長榮打價格戰，但這條路穩死，因為星宇口袋沒有華航、長榮深；二是重塑自己價值。

李承仲強調，台灣企業習於cost down（節省成本），而不是add value（增加價值）。砍票價會導致營收下滑；增加價值會導致成本上升，結果都會使利潤減少，「但就像龜兔賽跑，要後來居上，除了毅力，你還得比別人特別。」

一碗熱湯，對華航與長榮而言絕不難。過去，台灣的航空市場，長期就是華航與長榮兩大玩家主導，因為缺少了第三方競爭者，很多會提高成本的服務，彼此都會抱持著「敵不動、我不動」的心態，而停滯不前。

星宇航空公關長聶國維認為，「這不代表沒有提供服務的人不對，而是價值選擇的問題。」

現在，星宇打破了原有的競爭格局，勢必會為雙雄帶來刺激，這對廣大消費者而言，不是壞事，畢竟，有競爭，才有進步！

※精彩全文，詳見《商業周刊》1680-1681期。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【更多報導】

好的人際關係，沒必要常吃飯或逢年過節送禮！怎麼養出健康的人脈？

NET封館助貧戶》快時尚夾擊，最神秘本土服飾品牌為何敢照樣開大店？

2020財運最旺的星座前三名！雙魚可能中樂透、天蠍投資會小賺

換匯新選擇！桃機新設服務，換鈔還免手續費

只要養出「海洋體質」，身體再也不發炎！避免疾病纏身的第一步：戒掉牛奶與麵包