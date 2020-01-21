　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

商業周刊／星宇小年夜首航！　一碗熱濃湯揭張國煒殺出重圍戰法

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖／商業周刊提供。

▲張國煒的首架飛機，以大地暖色系打造家的舒適感。（圖／攝影程思迪）

文／韓化宇

籌備3年之久的星宇航空，首個航班於1月23日上午7點25分飛往澳門，首航儀式結束後，創辦人張國煒親自駕駛第二個飛往澳門的航班，宣告台灣航空市場雙雄割據的局面，自此結束。

這次，搭乘首航的顧客，將享受到怎麼樣的服務？透過以下細節，可以看到一個後進者，很不一樣的策略抉擇。

請繼續往下閱讀...

經濟艙遞馬鈴薯濃湯

航空公司通常1到2個月更換一次菜色，而星宇公布的首波飛機餐，經濟艙會提供每個客人一碗馬鈴薯濃湯。

經濟艙附熱湯，在國際上較知名的航空公司，像日本航空曾和有「傳說中沾麵」之稱的大勝軒合作，推出用冷水浸泡過的麵，浸入熱湯的「溫麵」，頗受好評。

這是華航、長榮不做的服務。因為，一碗小小的熱湯，會為航空公司的服務流程增添很多麻煩。

例如，客人不小心打翻弄髒地毯或座椅，不像打翻熱茶容易清洗，最糟的情況，可能是要換掉整塊地毯。此外，把上百份的熱湯搬上飛機，也會增加額外的重量，以及耗油量，這也是成本。

星宇負責客艙服務品的主管表示，人的味覺在高空上會疲乏，鹹的食物具有刺激味蕾之效，所以，在飛機上吃泡麵，總覺得特別美味，而一碗熱湯，不僅暖胃、也暖心。

透過小服務，創造客人最大的心理滿足，這是很好的投資。

恢復消失已久的頭等艙

星宇預計2021年引進雙走道客機A350，屆時將設置在國內銷聲匿跡已久的頭等艙，而且，會配置4個艙等，即頭等艙、商務艙、豪華經濟艙、經濟艙。星宇的頭等艙設計，預計會是拉門式套間，類似全日空在777-300ER機型上的新款頭等艙設計。

放眼全球航空公司，不是取消頭等艙，就是縮減頭等艙的空間。但是星宇逆勢增設，想要搶攻的客群，是檯面下的「隱形富豪」：他們不像郭台銘或者富邦、國泰蔡家這麼有錢、買得起私人飛機，但又很想展現財富實力。

另一個策略思維是，星宇既然標榜「精品航空」，就要把精品航空的形象，一開始就植入消費者的印象，讓有財富實力的人，在飛機上拍照打卡，變成炫耀儀式，成為最好廣告。

全機有免費Wi-Fi

星宇的商務艙提供無流量限制的Wi-Fi；經濟艙雖然可以免費使用Wi-Fi，但是僅限傳輸Line、WeChat等文字訊息，不能夠使用Google或觀看YouTube等。

機上提供Wi-Fi服務已是全球航空界的趨勢，除了拜衛星通訊科技進步之賜，另一個考量，就是希望減少機上的報章雜誌數量。

因為紙本也是重量，會增加飛機的載重。如果，全機都能使用免費Wi-Fi上網，閱讀紙本刊物的需求，自然會下滑。

想要在已經被大玩家主導的市場中突出？真的不是只有殺價一途。遠東航空前總經理李承仲分析，星宇身為新進者，只有兩條路：一是跟華航、長榮打價格戰，但這條路穩死，因為星宇口袋沒有華航、長榮深；二是重塑自己價值。

李承仲強調，台灣企業習於cost down（節省成本），而不是add value（增加價值）。砍票價會導致營收下滑；增加價值會導致成本上升，結果都會使利潤減少，「但就像龜兔賽跑，要後來居上，除了毅力，你還得比別人特別。」

一碗熱湯，對華航與長榮而言絕不難。過去，台灣的航空市場，長期就是華航與長榮兩大玩家主導，因為缺少了第三方競爭者，很多會提高成本的服務，彼此都會抱持著「敵不動、我不動」的心態，而停滯不前。

星宇航空公關長聶國維認為，「這不代表沒有提供服務的人不對，而是價值選擇的問題。」

現在，星宇打破了原有的競爭格局，勢必會為雙雄帶來刺激，這對廣大消費者而言，不是壞事，畢竟，有競爭，才有進步！

※精彩全文，詳見《商業周刊》1680-1681期。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

【更多報導】

好的人際關係，沒必要常吃飯或逢年過節送禮！怎麼養出健康的人脈？

NET封館助貧戶》快時尚夾擊，最神秘本土服飾品牌為何敢照樣開大店？

2020財運最旺的星座前三名！雙魚可能中樂透、天蠍投資會小賺

換匯新選擇！桃機新設服務，換鈔還免手續費

只要養出「海洋體質」，身體再也不發炎！避免疾病纏身的第一步：戒掉牛奶與麵包

ET快訊
「連燒9天」沒就醫　女台商：對當地醫療沒信心
即／國3北上關西段「小白車噴出車道」　駕駛拋飛慘遭後車輾斃
武漢「旅遊警示升至第三級」　參團解約退費原則公布
武漢肺炎疫情爆發！男星「想要肺炎輪到我？」被狂轟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

貿易戰搗亂！　企業2019年籌資首見過半數用來還債

上班族注意！一年出差大陸超過90日　在大陸要報稅

台塑集團去年總營收2兆元　獲利與前年相比幾乎腰斬

高通一口氣在印度發表三晶片　主打4G智慧機市場

響應郭台銘！鴻海加碼0～3歲育兒金到6歲　最高可領到126萬

年底購屋旺季效應！12月新增房貸金額超過百億　利率再創新低

5G花大錢、財務槓桿提升！遠東新世紀、遠傳皆遭到降評

彭博：台灣去年第4季經濟加速成長　優於預期

武漢肺炎拖累陸、港股！上證指數收盤跌逾1%　港股下跌逾800點

南山人壽、南山產險遭降信評　籌資成本負擔恐增加

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

「我氣鼠了」青峰KKBOX後台搥背板　瘋癲完..求攝影大哥幫修照片XD

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

貿易戰搗亂！　企業2019年籌資首見過半數用來還債

上班族注意！一年出差大陸超過90日　在大陸要報稅

台塑集團去年總營收2兆元　獲利與前年相比幾乎腰斬

高通一口氣在印度發表三晶片　主打4G智慧機市場

響應郭台銘！鴻海加碼0～3歲育兒金到6歲　最高可領到126萬

年底購屋旺季效應！12月新增房貸金額超過百億　利率再創新低

5G花大錢、財務槓桿提升！遠東新世紀、遠傳皆遭到降評

彭博：台灣去年第4季經濟加速成長　優於預期

武漢肺炎拖累陸、港股！上證指數收盤跌逾1%　港股下跌逾800點

南山人壽、南山產險遭降信評　籌資成本負擔恐增加

住美國比較沒壓力？　網友中肯回覆被讚爆：有錢去哪都爽

失心瘋「買了偶像周邊最後用途」過於真實　網笑翻推爆：7點全中！

新春賀歲傳貼圖拜年　LINE推出六款免費貼圖隨你用

曾之喬遇年下男「白目笑話」狂撩　謎底揭曉全傻眼：性騷擾！

貿易戰搗亂！　企業2019年籌資首見過半數用來還債

北捷這路線挨批最難坐　網：榮登「最討厭搭乘」的路線寶座

許瑋甯甜認「除夕到男友家圍爐」　初二跟她一起回娘家

波多野結衣拍AV「cos小丑」激戰男優！　綠髮紅西裝樓梯跳舞…神還原被狂讚

蘭蔻唇膏披上絕美「天鵝絨外衣」　有錢也不一定買的到

吳皓昇拍完《大時代》胖5KG　文汶曝新年願望「想生兔寶寶」

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

財經熱門新聞

赴歐旅遊注意！歐元創超過2年半新低　換新台幣5萬多賺3300元

台商笑了！停工15年竟意外爆賺26倍

「日出茶太」母公司登上觀光股后寶座

招財貓報明牌踩著「11號」刮刮樂　貓奴真的刮中頭獎100萬

8千多萬遺產無人繼承　全進國庫貢獻國家！

財神找上門！資深美鳳迷刮中100萬

過年ATM使用攻略　提款單日最高30萬

台中市調降公告地價　衝擊財政

英業達尾牙席開550桌　員工年薪挑戰16個月

影／成長股怎麼挑？　達人6大原則教你賺！

群聯尾牙豪砸現金2億元

3星座領年終最愛理財　靠3錦囊再賺1個紅包

中信ATM無卡破百萬　最愛指靜脈交易

信義遠百A13的蘋果直營店業績贏美國！

更多熱門

相關新聞

星宇首航片藏彩蛋！張國煒9字致敬父親

星宇首航片藏彩蛋！張國煒9字致敬父親

開航倒數3天，由張國煒一手打造的全新「星宇航空」即將在1月23日（小年夜）3航點齊發首航。昨（20）日星宇特地在臉書粉專發布一支啟航感謝影片，影片中不僅由張國煒親自配音，最後更藏了9字彩蛋，讓大批網友紛紛截圖感動直呼「這特別感謝的洋蔥很大顆」，掀起不小討論。

星宇航空貴賓室開箱！能吃阜杭豆漿

星宇航空貴賓室開箱！能吃阜杭豆漿

故宮淡水踩點　重新認識台灣

故宮淡水踩點　重新認識台灣

Skechers不創新　為何營收飆千億

Skechers不創新　為何營收飆千億

8P　大立光今年撐高股價關鍵字

8P　大立光今年撐高股價關鍵字

關鍵字：

商業周刊星宇航空張國煒

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

炎亞綸「8年好堅情」不離不棄阿本

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

不要Google搜尋這7個關鍵字

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「疑染武漢肺炎」台商逃回台灣　疾管署回應

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面