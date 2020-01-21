華碩電競筆電、高階RTX顯卡筆電　雙強制霸歐洲、中東、非洲區域

▲華碩電競筆電、高階RTX顯卡筆電制霸歐洲、中東、非洲區域。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）電競筆電農曆春節前夕再傳捷報，根據知名市調公司最新報告顯示，華碩電競筆電自2019年1月至11月在歐洲、中東、非洲(EMEA)地區勢如破竹，穩居總體區域市場龍頭，其中11月份更在英國、匈牙利、芬蘭等地各別拿下近五成的壓倒性市佔遙遙領先。

高階機種部份，華碩電競筆電表現令人十分驚艷，不僅為全球搭載RTX 2070等級以上顯卡旗艦機種的領導品牌，2019年1月至11月高居RTX系列電競筆電EMEA區域冠軍，特別是英國、法國與德國市場表現相當亮眼。

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▲華碩提供2019 ESL One科隆巡迴賽頂尖重裝配備的體驗場域。（圖／華碩提供）

回顧2019期間多項玩家首選新品陸續在全球推出，面對EMEA市場力求創新突破與高效需求的消費型態，導入像是ROG Strix系列電競筆電—ROG Strix SCAR III / ROG Strix Hero III / ROG Strix G，以及顛覆以往的全新冰河藍配色ROG Zephyrus西風之神系列，強勢助攻買氣。

緊接著在2020年初的CES大展中發表多款電競新品，例如擁有強大運算能力，且可在機殼上蓋透過內嵌的mini LED自訂圖形、動畫效果的14吋超薄電競筆電 ROG Zephyrus G14，展現電競產業領導品牌的技術突破與創新實力，鞏固市場龍頭地位。

此外，華碩與ROG玩家共和國，積極透過實際行動力挺各項電競賽事與活動，像是「ESL One 2019全球電競巡迴賽」、「2019 巴黎電玩展 (Paris Games Week)」、「2019 NiceOne Barcelona (N1B)」、「2019 英國遊戲展 (EGX)」、「2019 波蘭波茲南遊戲展 (POZNAN Game Arena, PGA)」，以及「ROG Convention 2019千人粉絲派對」、「ASUS ROG Tournament」等，提供更多旗下頂尖重裝配備的體驗場域。

▲華碩力挺2019 NiceOne Barcelona電競展。（圖／華碩提供）