WHO：武漢肺炎可能「持續人傳人」　22日召開緊急會議討論疫情

▲2019新型冠狀病毒又被稱為武漢肺炎，疫情持續擴大。圖為武漢市金銀潭醫院醫護人員。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

中國武漢市爆發的「2019新型冠狀病毒」疫情持續擴大，中國境內已累積218起確診病例。世界衛生組織西太平洋分部（WHOWP）於21日表示，根據最新報告，疫情可能出現「持續人傳人」的現象，明（22）日將召開緊急會議，討論是否定調為「國際公共衛生緊急事件」。

▲世界衛生組織西太平洋分部證實，武漢肺炎有可能持續人傳人。（圖／翻攝自推特／World Health Organization Western Pacific）

世界衛生組織西太平洋分部表示，「根據『2019新型冠狀病毒』最新感染報告顯示，現在可能出現持續性人與人傳播（sustained human-to-human transmission）的現象。」組織強調，仍需要更多訊息與分析，才能全面了解人傳人的「範圍、程度與其他重要細節」。

▲2019新型冠狀病毒疫情持續擴散，WHO將開會討論是否定調為「國際公共健康緊急事件」。（圖／達志影像／美聯社）

世界衛生組織（WHO）已經成立「2019新型冠狀病毒緊急委員會」，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）明日將召開緊急會議，討論此次疫情爆發是否構成「國際公共衛生緊急事件」，並將提出防範、管理疫情的建議與措施。

冠狀病毒通常是由動物傳染，如科學家推斷，MERS可能起源於駱駝，SARS則為麝香貓。至於人傳人的狀況，通常是因為接觸到病患的分泌物，例如咳嗽、打噴嚏或是握手，因此第一線醫護人員是感染機率最高的群體。世界衛生組織（WHO）先前曾表示，武漢肺炎已從「沒有明顯人傳人證據」到「可能有限度人傳人」，如今宣布可能「持續性人傳人」。

►何謂冠狀病毒？CNN整理你該知道的7件事 武漢肺炎致死率低於SARS

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！