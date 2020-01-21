武漢肺炎拖累陸、港股！上證指數收盤跌逾1%　港股下跌逾800點

▲ 中國武漢發生的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，民眾戴上口罩防範。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／台北報導

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情升溫，拖累陸股、港股今（21）日開低走低，上證指數收盤跌幅1.41%，恆生指數下跌逾800點、跌幅2.81%。

據《新浪財經》報導，陸股受到肺炎疫情影響，流感防治、口罩、生物製藥等類股持續走強，機場航運、旅遊類股再度走弱，白酒類股同樣表現弱勢。上證指數收盤下跌43點或1.41%，收在3052.14點。

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港股表現方面，除了受到肺炎疫情影響外，據《香港01》報導，香港政府信貸評級遭穆迪下調，更打擊了投資者信心。恒生指數盤中數度跌破28,000點大關，最低來到27,980點。

恆生指數終場下跌810點或2.81%，以27,985點作收，還是失守28000點整數大關。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達認為，今天陸股受挫，除了武漢疫情為部分原因之外，最主要還受到伊拉克首都巴格達「綠區（Green Zone）」再度傳出被火箭彈襲擊，以及投資人在年關前夕獲利了結等兩項因素影響；而香港對於國際地緣政治情勢更為敏感，再加上被穆迪調降評級，下跌幅度更為劇烈。

對於武漢疫情的後續影響，沈宏達指出，雖然以先前的經驗來看，2003年的SARS造成股市震盪了好一陣子，2015年的MERS也讓韓國股市震盪兩星期，但以這次中國大陸政府積極控制疫情的態度來看，預期可以很快控制危害程度。

至於年後A股展望，沈宏達表示，年後還是比較中性偏樂觀，「適當拉回是好事，漲多了短線上有一些賣壓」。他指出，根據12月份中國大陸發布的經濟數據，在工業生產、零售消費、固定資產投資，地產竣工的面積增長，以及GDP等都符合市場預期，加上今年結構與去年不同，去年同期經濟前景一直在往下修正，今年則是一直往上，預期年後反攻的機會會比去年同期還要好，且開市往往都是開門紅，開盤上漲機率很高。

另一方面，年後如疫情對股市有影響的話，反而是提供投資人拉回找買點機會。沈宏達分析，因年初股市漲太快、有很多投資人來不及上車，跌下來有機會讓投資人進場。他指出，流行病學10天就可以找到針對性藥物，也剛好是年後，如年後A股持續受到這事件影響，但視線清楚、不確定性解除的話，就可以趁機找買點。

而在投資佈局方面，沈宏達表示，今年A股投資行情不會只集中在消費、科技，預期接下來行情就是漲多修正；低基期、隨著總體經濟復甦的產業會比較有機會，科技、消費、週期跟金融都可以均衡布局。