190cm秀髮破紀錄　印度「現實版長髮公主」怕被絆倒穿高跟鞋

▲印度少女擁190公分秀髮,是世界頭髮最長青少年。(圖/翻攝自Guinness World Records官網,下同)

記者康心禹/綜合報導

印度17歲少女巴特爾(Nilanshi Patel)留了長達190公分的長髮,刷新金氏世界紀錄 (Guinness World Records),朋友還為她取了「長髮公主」(Rapunzel)的綽號,她因為在6歲時曾遭遇不愉快的剪髮經歷,從那時候開始就再也沒有剪過頭髮。

據《太陽報》報導,巴特爾來自印度西部古茶拉底省(Gujarat)莫達薩(Modasa)小鎮,是「世界頭髮最長青少年」的紀錄保持者,其實她早在2018年11月21日就已經創下世界紀錄,當時頭髮的長度是170公分,現在已增長至190公分。

巴特爾透露,她一星期只洗一次頭髮,因為吹乾頭髮需要花上半個小時的時間,且每天大約需要花一個小時來梳頭髮,有時候會被自己的頭髮絆倒,所以必須穿上高跟鞋。

除此之外,巴特爾使用母親自製的特殊髮油來維持茂密的長髮,她非常以自己的長髮自豪,朋友們還用《魔髮奇緣》(Tangled)裡女主角的名字,替巴特爾取了「長髮公主」(Rapunzel)的綽號。

Nilanshi Patel from Gujarat got her name registered in the Guinness World Records having the longest hair among teenagers.



Read:https://t.co/Xdx4bhkpGF pic.twitter.com/iRjmaqaZRt