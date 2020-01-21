經濟部次長「先發投手」比喻燃氣機組規劃　中火減排幅度將達六至七成

▲經濟部政務次長曾文生（圖中）今（21）日表示，中火未來全廠10部機組不再「全員到齊」，而是安排「先發陣容」，派出狀態最好的機組上線發電，預計台中電廠減排幅度將達六至七成。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

中火爭議持續延燒，經濟部政務次長曾文生今（21）日表示，未來燃氣機組上線後，4部燃煤機組轉備用，承諾未來中火全廠10部機組不再「全員到齊」，而是安排「先發陣容」，派出狀態最好的機組上線發電，預計台中電廠減排幅度將達六至七成。

台中火力發電廠新增2部燃氣機組昨（20）日環評闖關成功，中部四縣市首長今天重砲抨擊，對於中火機組只增不減的決定，「絕對不能接受」，經濟部偕同台電今天下午召開記者會對外說明，中火新增燃氣機組計畫昨天通過環評審查，在「增氣減煤」上已有重大進展。

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曾文生表示，台中電廠自107年起，即採取「空污季停機2部，非空污季停機1部」運轉模式，全廠10部機組不再「全員到齊」，而是安排「先發陣容」，派出狀態最好的機組上線發電，從台中電廠10部燃煤機組全部投入發電的天數來看，台中電廠已經超過1年以上沒有火力全開。

台電總經理鍾炳利進一步說明，未來新增燃氣機組後，要啟用備用燃煤機組，必須同時滿足三條件：第一只能在非空污季期間使用，第二空品指數AQI須要小於100，第三備轉容量率需低於8%。此外，啟用備用燃煤機組的時數，全年度不能超過240小時，且台中電廠廠區內燃氣加燃煤運轉數不能超過10部，其中燃煤絕不超過8部。

中火未來新增燃氣機組後，4部燃煤機組轉備用，一般狀態下維持「2氣6煤」，只有在極少數的狀態下，可以啟用備用燃煤機組。啟用燃煤機組的條件，從環評專家小組審查到環評委員會，更是逐次加嚴。

台電表示，未來燃氣機組上線後，4部燃煤機組轉備用，且啟用條件受到限制，「減煤」幅度將持續擴大，預計台中電廠減排幅度將達6至7成，過去10部燃煤機組同時運轉的情形不會再有。