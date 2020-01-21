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林燈基金會年末尾圍爐　500多位師生齊聚與中保科總裁林孝信同歡

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▲▼宜蘭高中籃球隊表演「說唱籃球」。（圖／中保集團提供）

▲宜蘭高中籃球隊表演「說唱籃球」。（圖／中保提供）

記者余弦妙／台北報導

長期投入弱勢學童關懷照顧的中興保全文教基金會，攜手致力推動宜蘭學子菁英培育的林燈文教公益基金會，今（21）日在中保科技集團的宜蘭員工教育訓練中心舉辦圍爐餐會，宴請受扶助的500多位師生們，席開50桌。受惠學子自發準備表演節目，包括北管、烏克麗麗，泰雅族原民風俗舞蹈，甚至編排「與無人機共舞」等等精彩表演。

中保科指出，中興保全科技集團總裁暨中興保全文教基金會與林燈文教公益基金會的董事長林孝信，與集團副總裁林明昇、中興保全科技副董事長林建涵和林燈基金會執行長林純美一行人放下台北公務，趕到宜蘭與學生們同歡，對孩子們送上祝福勉勵，500多位師生聚在一起。

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▼林孝信總裁向賓客致意。（圖／中保提供）

▲▼林孝信總裁向賓客致意。（圖／中保集團提供）

林明昇表示，感謝師生們踴躍參與基金會各項活動，孩子們活潑優異的表現，就是對基金會最好的鼓勵，今日秉持感恩的心，舉辦圍爐餐會，也預祝大家新年快樂。林明昇也宣佈「林燈文教公益基金會圖書館」正式對外開放，希望基金會的書香能夠遠播。

回顧去年林燈基金會的扶助成果卓越，基金會為了完整串接宜蘭地區三級棒球發展，從去年開始全力支持、贊助羅東高工成立木棒棒球隊；考量宜蘭多雨的氣候不利球隊訓練，基金會投入資源，協助增設室內投手練習場與打擊練習場，方便球員們不分晴雨都能練習；基金會從選手們的球衣、手套、球袋甚至球鞋「全包」，努力為「國球」地方發展紮根。

此外，羅東高工成立深具代表性的高中硬式棒球隊，更鼓勵學生踴躍參與「青少年專長潛力培育計畫」，去年10位選手參與「全國技能競賽」，一舉摘下1金2銀3優勝4佳作。

▲▼林孝信總裁(右)接受宜蘭高中籃球隊感謝狀。（圖／中保集團提供）

▲林孝信總裁(右)接受宜蘭高中籃球隊感謝狀。（圖／中保提供）

獲得基金會贊助進行「青少年創新發明及新興科技人材培育」的五結鄉學進國小和羅東鎮東光國中團隊，去年參加宜蘭縣第十二屆青少年發明展，摘下國中組三項冠軍，在IEYI 世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽，獲得1金、2銀、4銅，金牌作品還在世界青少年發明展中奪得銅牌，為國爭光。

宜蘭高中籃球隊也在林燈基金會的支持下，多了更多資源，精進球技，球隊去年還赴日移地訓練，增添國際賽事經驗，打開球員們的視野，更摘下第二屆林燈盃籃球邀請賽的殿軍。

基金會指出，舉辦圍爐餐會不只是對辛苦一整年，努力向上的孩子們予以鼓勵，更是讓各級學校的學生們有更多互動交流的機會。包括東澳國小、大同國中、宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高工等八項表演，形式多元，從國小到高中學生都揮灑創意，也讓基金會一年一度的圍爐餐會，成了另類的跨校聯誼交流平台。

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