動漫成真！日本宣布成立「宇宙作戰隊」　結盟美太空軍

▲日本宣布成立「宇宙作戰隊」，跟美國「太空軍」協同作戰。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

「美聯社」周一（20日）報導，日本宣布將在今年4月成立「宇宙作戰隊」（space defense unit），航空自衛隊朝變身「航空宇宙自衛隊」目標邁進。

首相安倍晉三周一在國會開幕的施政告中表示，今年春季將在航空自衛隊內組建「宇宙作戰隊」。 安倍說，「為確保日本在網路、太空和電磁波這些新領域的優勢，必須徹底強化這方面的能力和體系。」

《共同社》報導，「宇宙作戰隊」未來的任務主要是全天候監控太空活動，負責監控日本人造衛星有無受到威脅，以及其他國人造衛星的動向，相關系統也會與美國相連接，彼此共享資訊。此外，當局未來也會從美國太空軍聘請指導教官，同時推派一些自衛隊成員前往交流。

據了解，「宇宙作戰隊」預計會部署在航空自衛隊在東京的府中基地（Fuchū Air Base），該基地將在2022年全面啟用前配置約20名人員。

日本媒體之前報導，日本打算在2023財政年度前把航空自衛隊的名稱改為「航空宇宙自衛隊」，旨在強化太空防衛能力，包括對人造衛星的防護。

安倍政府去年12月制定今年開始的新財年預算，打算投入506億日元（約新台幣101億元），用於組建「宇宙作戰隊」等太空項目。預算案正等待國會批准。

美國總統川普在去年12月20日簽署2020財政年度國防授權法案。該法案把太空認定為「作戰領域」，批准成立「太空軍」。

安倍在施政演講中說，日美同盟目前是「前所未有的牢固」，誓言要加強日本與美國在太空和網路安全領域的能力與合作。