哈利終於抵達加拿大　「耐不住與梅根分別2周」下機後靦腆笑了

▲英國哈利王子已經抵達加拿大。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

英國哈利王子迫不及待想跟妻子梅根重逢，20日晚間已正式飛抵加拿大，他搭乘英國航空波音747班機，抵達溫哥華國際機場，穿著黑色外套與牛仔褲，神情看來相當輕鬆與自在，還有兩名保鑣一路護送，隨後他搭乘一輛黑色迷你貨車，前往卑詩省首府維多利亞（Victoria）。

綜合《每日郵報》、《天空新聞台》、《太陽報》報導，經過約10小時的飛行，哈利已抵達加拿大，準備與梅根還有兒子亞契（Archie）展開新生活。此前，哈利參加一場英國與非洲的投資峰會，他私下還與首相強生會面約20分鐘；梅根則是1月初就回到加拿大。

The Duke of Sussex was whisked away by a car waiting on the tarmac as he arrived on Vancouver Island, where he will start his new life with Meghan and son Archie.



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就在離開英國以前，哈利19日告訴慈善機構的群眾，他與梅根沒有其他選擇，淡出王室的舉措讓他非常難過，然而一切都是經歷多年的挑戰與討論。

哈利最初從倫敦希斯洛機場出發，他被媒體捕捉到露出靦腆笑容，還把背包放在肩上，已經兩周沒跟梅根見面的他，看起來相當愉快，下機後再搭乘轎車離開。

▲哈利抵達加拿大，裝扮輕便。



梅根先前被拍到抱著亞契出門散步，還同時牽著米格魯與黑色拉不拉多，同樣笑容滿面。熟悉她的友人曾透露，梅根受不了英國王室的事務，感覺靈魂已經破碎，在英國睡得不好，想到未來也會感到恐慌，不過來到加拿大後終於如釋重負。

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