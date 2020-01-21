中火新增燃氣機組「四縣市怒吼：無法接受！」經部：持續增氣減煤

▲針對中火規劃，經濟部政務次長曾文生表示，台電將確實遵照環評承諾執行計畫，未來台中電廠新增2部燃氣機組上線後，4部燃煤機組將陸續轉為備用。

記者林淑慧／台北報導

台中火力發電廠新增2部燃氣機組昨（20）日環評闖關成功，中部四縣市首長今天重砲抨擊，對於中火機組只增不減的決定，「絕對不能接受」；對此，經濟部政務次長曾文生回應表示，台中電廠新增2部燃氣機組上線後，4部燃煤機組將陸續轉為備用，維持「增氣減煤」規劃不變。

環保署昨天通過台中火力發電廠新增2部燃氣機組環評案，台中市長盧秀燕今天表示，如果中央一定要增加2部燃氣機組，就必須拆除4部老舊燃煤機組，汰舊換新，但遺憾的是中央政府仍然為所欲為、一意孤行，舊機組一部都不拆。

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盧秀燕指出，中火是台中市最大的單一固定污染源，加上台中為盆地地形，中部地區更因中央山脈阻擋，污染無法擴散，是全國最不適合設立火力發電廠或機組的地方，中央強行通過中央新增二部機組，等於完全漠視中部的地理環境限制和困難，實在令人憤怒。

針對中火規劃，經濟部政務次長曾文生表示，台電將確實遵照環評承諾執行計畫，未來台中電廠新增2部燃氣機組上線後，4部燃煤機組將陸續轉為備用，此「增氣減煤」之規畫不僅符合國人普遍期待，更是兼顧穩定供電及空氣品質的務實作法，籲請各界持續給予支持。

依據台電預估，未來中火2部燃氣機組上線、4部燃煤轉為備用後，以「2氣6煤」運轉加上環保改善作為，污染物排放可望減少64%至72%。另外，4部燃煤機組轉備用後，必須同時滿足三條件才能啟用：第一不能在空污季期間使用，第二空品的AQI須要小於100，第三備轉容量率需低於8%。台電強調，依據環保署評估，AQI小於100顯示擴散條件較佳，污染物較不易累積。