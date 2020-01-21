前陣子夢到自己刮出頭獎！　桃園男果真刮中頭獎200萬

▲過年期間深受民眾喜愛的刮刮樂，台彩今年推出17款刮刮樂，與大家一起歡度金鼠年。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的農曆春節即將到來，不少民眾迫不及待買張刮刮樂試手氣，全台各地陸續傳出刮中大獎的好消息。台彩今（21）日透露，一名年約50歲的桃園男熟客，前陣子夢見自己刮出頭獎，沒想到如今那場夢竟然成真，幸運刮出頭獎200萬元，期許好運能一直持續下去。

台彩今年初推出的「金鼠報喜」，每張售價200元，其中頭獎200萬元有6個，而1,000元（含）以上的獎項超過23萬個，總中獎率35%。這次財神爺眷顧桃園市觀音區的凱發商行，刮出大獎的是一位年紀約50幾歲的男性常客。

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根據凱發商行店員描述，這名男常客原本不常買刮刮樂，後來是因為去年曾在投注站店內，親眼目睹有其他客人當場刮中100萬後，讓他開始相信財神還是有機會降臨的，從此之後他開始會買刮刮樂試手氣。

刮出大獎當天，這名男常客看到刮刮樂「金鼠報喜」的票面設計很討喜，馬上挑了幾張試試身手，沒想到其中一張就讓他刮中頭獎200萬，除了開心之餘，他還透露，「其實前陣子有夢見自己刮出頭獎，沒想到那場夢竟然成真了，希望好運能一直持續下去！」