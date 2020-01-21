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招財貓報明牌踩著「11號」刮刮樂　貓奴真的刮中頭獎100萬

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▲▼ 台灣彩券,台彩,刮刮樂,大樂透,威力彩,彩券行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲農曆春節即將來臨，不少人到彩券行試手氣，希望能一圓發財夢。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

記者紀佳妘／台北報導

台彩推出「百萬年終獎金」刮刮樂，其中頭獎100萬元有100個機會，總獎金超過7億元。這次幸運得主是彰化一名年約40歲的女性，日前帶貓咪出門蹓躂，經過彩券行買彩券，這隻貓突然跳到櫃檯，踩著一張票號「11號」的刮刮樂上，沒想到幸運刮中100萬元，直呼「一隻名符其實的招財貓」。

根據「大家發彩券行」店員描述，刮出大獎的是一位年紀約40幾歲的女性常客，刮出大獎當天這位客人帶著貓過來，店員很少看到有人用牽繩帶貓的，於是就跟貓主人聊了起來。原來這隻貓是撿到的流浪貓，主人平時習慣帶著牠出門蹓躂，牠非常乖巧、很喜歡站在主人的肩膀上。

請繼續往下閱讀...

一開始貓主人先是挑了2張「百萬年終獎金」刮刮樂，但因為沒刮中獎金原本有點失望，想說今天運氣是不是不太好時，這隻貓咪卻突然從主人肩膀上跳下來到櫃檯，貓掌正好踩著一張票號「11號」的刮刮樂上，因為「11」剛好又是主人的生日，於是想說不然就再買一張試試看。

大家發彩券行店員表示，沒想到果真讓她刮到頭獎100萬，貓主人相當開心笑著說，「不是只有狗來富，我的貓也是一隻名符其實的招財貓！刮到的獎金我要拿來當私房錢。」

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