梵谷罹患精神病露出痛苦表情的自畫像　被證實為是真跡

▲梵谷博物館證實梵谷1889年自畫像為真跡。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者魯斯濱／綜合報導

自畫像是梵谷人生與藝術旅程的真實記錄。在短暫的10年藝術生涯裡，這位瘋狂藝術家創作了近2000餘幅作品，包含41幅《自畫像》，其中一幅自畫像的真實性經過多年質疑，20日終於被梵谷博物館的專家們證實為真跡，當時他因精神問題，在法國南部聖雷米鎮精神療養院（Maison de Santé St-Paul de Mausole）時畫了自畫像。

梵谷博物館研究員路易斯·範·蒂博爾格（Louis van Tilborgh）表示，梵谷露出痛苦表情的自畫像是在1889年夏末完成的。

這幅自畫像從1970年開始受到廣泛質疑。因這幅畫使用調色刀將梵谷臉上的筆觸弄平，加上畫中不尋常的顏色，引起了外界對這幅作品真實性的質疑，並在1910年被挪威國家博物館收購。

為了消除這些疑慮，挪威國家博物館委託梵高博物館在2014年對這幅畫進行分析。

挪威博物館的麥布里·古倫（Mai Britt Guleng）表示：「知道這幅畫的真實性讓人感到放心。」

梵蒂爾說：「實際上，使用沒有底漆的帆布和泥濘綠色進行的畫作，是梵谷1889年聖雷米時期畫作的典型特徵」，因此「我們傾向於認為這與他在精神病期間的狀況有關。」

世界著名畫作《尖叫》（The Scream）也是體現精神痛苦的作品，作者挪威著名畫家愛德華·蒙克（Edvard Munch）的兒子古倫（Guleng）表示，他對梵谷的繪畫感到著迷。

古倫說，「這是博物館中最好的收藏之一，但我同時也感到恐懼，因為感覺自畫像的目光一直凝視著我。」

這幅畫將繼續在梵谷博物館展出，預計於2021年將返回挪威首都奧斯陸（Oslo）的國家博物館。