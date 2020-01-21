去年春節700萬中國人出境　CNN：武漢肺炎「面臨最糟時機」

▲武漢肺炎確診病例持續增加。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

中國武漢去年12月開始發生不明原因肺炎，目前確診病例持續增加。CNN指出，隨著中國公民即將在新春期間出遊，該國政府也面臨極大挑戰，對於想要控制疫情的衛生單位來說，這可能是最糟糕的時機；根據中方官媒報導，去年有近700萬名中國旅客在過年時出國。

CNN形容，中國春節期間人潮的流動，可說是世上最大規模的一場「人類遷移」，屆時該國民眾將搭乘火車、巴士與飛機與家人團聚，也有大批群眾選擇前往海外度假。光是去年新年，就有約700萬名中國旅客出國。因此，現在可能是中國衛生部門所面臨最糟糕的時機。

中國國家衛生健康委員會20日已證實，這種新型冠狀病毒肺炎可以在人與人之間傳播，醫療人員也受到感染。目前，南韓有確診1例病例，泰國2例，日本則是1例，患者都曾到訪武漢。

英國惠康基金會（Wellcome Trust）科學主任特納（Mike Turner）表示，與50年前相比，一個聯繫更加緊密的世界，疫情也可能更快在全球間擴散。中國境內已報告越來越多的病例，可見疫情已在武漢之外傳開，北京、上海等地都出現確診病例，其他區域也有類似武漢肺炎的症狀。

熟悉傳染病的專家法勒（Jeremy Farrar）也是惠康基金會的負責人，他認為此次疫情非常令人擔憂，可能患者只出現輕微症狀，就會使得實際感染的人數與官方說法有落差。報導指出，武漢肺炎的初期症狀包括發燒與咳嗽，這也是常見的流感症狀。

中國官方確認的200多起病例，與英國研究人員估算的1700人相差甚多。根據英國倫敦帝國學院近期研究，感染武漢肺炎患者的人數可能被嚴重低估，這提高病毒擴散至海外的風險。

武漢是擁有1100萬人口的交通熱點，有著直飛紐約、洛杉磯、雪梨、巴黎、倫敦的航班，還有前往其他中國城市的100多個國內班次。除了美國上周宣布加強在機場對來自武漢的旅客進行檢驗，澳洲21日也表示會增加相關舉措。

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